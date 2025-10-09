Vremea neprietenoasă ne oferă ocazia să încercăm noi activități în interiorul casei, ori chiar activități pe care le-am încercat înainte, dar într-o manieră diferită de data asta. Printre acestea se poate număra și gătitul, iar o idee delicioasă ar putea fi clătitele cu scorțișoară și mere.

De ce ingrediente este nevoie

La fel ca majoritatea rețetelor de clătite, nici cea de clătite cu școrțișoară și mere nu presupune multe ingrediente. Iar o parte dintre cele din listă se găsesc, cel mai probabil, în bucătăria voastră deja.

2 ouă

530 ml lapte gras;

230 g făină;

30 g unt topit sau ulei;

3 mere;

2 linguri zahăr (sau, după preferință, miere, sirop de arțar ori de agave);

1 lingură pesmet;

1 linguriță .

Cum se prepară clătitele cu scorțișoară și mere

Într-un bol încăpător, se adaugă ouăle și un praf de sare și se bat bine cu telul. După amestecarea celor două ingrediente, se adaugă treptate laptele, făina și uleiul, până la obținerea unui aluat omogen. Odată gata compoziția, clătitele se gătesc pe rând cu ajutorul unei tigăi bine încinse, până capătă o nuanță aurie pe ambele părți, potrivit unei .

Cât se gătesc clătitele, se prepară și umplutura. Pentru aceasta este nevoie ca merele să fie tăiate cubulețe mici. Se pun într-o tigaie împreună cu zahărul și se lasă cât este nevoie pentru a se căli ușor. Când s-au înmuiat, se adaugă pesmetul și scorțișoara. În cazul celor care evită să gătească cu zahăr și au preferat călirea merelor fără acest ingredient, se poate adăuga odată cu pesmetul și scorțișoara și un înlocuitor penru zahăr: miere sau sirop de arțar.

După pregătirea compoziției, nu a mai rămas decât să se umple clătitele și să se ruleze cu grijă. Important este să se închidă și marginile, astfel încât să nu curgă compoziția atunci când este savurat desertul.

Rezultatul este fără doar și poate un desert ideal pentru toamnă, iar preparea lui – o activitate de făcut alături de cei dragi.