Un minor de 17 ani a fost reţinut de poliţişti după ce l-a bătut și l-a înţepat cu un cuţit pe un alt adolescent. S-a întâmplat într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca.

Cluj: Minor reținut după un incident violent

Pe 28 ianuarie, în jurul orei 18.10, în staţia de autobuz Piaţa Mihai Viteazu, băiatul ar fi agresat fizic un alt minor, tot de 17 ani, și l-ar fi înţepat într-o mână cu un obiect tăietor-înţepător, transmite IPJ Cluj.

Victima a fost rănită, necesitând îngrijiri medicale.

Luni, 2 februarie, poliţiştii Compartimentului Investigaţii Criminale de la Secţia 1, sub coordonarea unui procuror, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a agresorului.

Minorul se află acum într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă și e cercetat pentru lovire sau .