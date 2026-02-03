Eveniment
Un minor de 17 ani a fost reţinut de poliţişti după ce l-a bătut și l-a înţepat cu un cuţit pe un alt adolescent. S-a întâmplat într-o staţie de autobuz din Cluj-Napoca.
Pe 28 ianuarie, în jurul orei 18.10, în staţia de autobuz Piaţa Mihai Viteazu, băiatul ar fi agresat fizic un alt minor, tot de 17 ani, și l-ar fi înţepat într-o mână cu un obiect tăietor-înţepător, transmite IPJ Cluj.
Victima a fost rănită, necesitând îngrijiri medicale.
Luni, 2 februarie, poliţiştii Compartimentului Investigaţii Criminale de la Secţia 1, sub coordonarea unui procuror, au dispus reţinerea pentru 24 de ore a agresorului.
Minorul se află acum într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă și e cercetat pentru lovire sau alte violenţe.