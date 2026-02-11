O situație amuzantă s-a transformat într-un adevărat coșmar birocratic pentru polițiștii din comuna clujeană Călățele. Ei sunt nevoiți să stea în frig deoarece o barză și-a făcut cuib chiar pe coșul de fum al sobei care încălzește secția de poliție.

De ce nu poate fi mutat cuibul berzei deocamdată

Pentru a fi mutat cuibul câțiva metri mai încolo, pe un coș de fum nefolosit, e nevoie de o derogare semnată direct de ministrul Mediului. Asta deoarece barza e specie protejată și beneficiază de reglementări stricte.

Proiectul a fost deja pus în dezbatere publică, așa cum e procedura obligatorie. Până când mutarea cuibului va fi aprobată de ministru, polițiștii sunt nevoiți să stea în frig și se încălzesc uneori cu radiatoare electrice, scrie

Cuibul nu poate fi mutat, chiar dacă a căzut pe jumătate

Mai mult, odată ce berzele se întorc din migrație, orice excepție prevăzută în ordin se anulează automat. Asta înseamnă că dacă polițiștii nu primesc aprobarea până la finele lunii martie sau mai devreme, în funcție de când se întoarce barza din migrație, lucrările vor trebui amânate până anul viitor.

Și de parcă situația nu era oricum ironic-amară, cuibul a căzut pe jumătate, dar tot nu poate fi mutat fără aprobarea ministrului, căci așa prevede legea!