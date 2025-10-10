Premierul Ungariei, , a ajuns joi seară la Cluj-Napoca și s-a cazat la Hotelul Vibre. În aceeași seară, acesta a ieșit la cină cu o parte din staff-ul său. În cadrul întâlnirii informale, Orban a fost surprins cântând un cântec popular maghiar, alături de apropiați, cu versurile ce înseamnă „Noi nu plecăm de aici”. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a .

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.

Viktor Orban, la Cluj-Napoca. Ce a sărbătorit

Principalul motiv al vizitei a fost celebrul Premiu Nobel pentru Literatură câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai László. Orban a transmis un mesaj pe Facebook:

„Dimineața a sosit la Cluj-Napoca. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) împlinește 35 de ani. Astăzi are loc un congres festiv la Jucu.

Dar o sărbătoare am avut deja. Premiul Nobel. Un lucru uriaș. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toții mândri, de această dată, de Krasznahorkai László!

Citesc că în multe privințe nu suntem de acord. Dar poate totuși într-una da: vrem să aducem glorie Ungariei. Iar el a făcut asta ieri. Felicitări!”, a scris Orban.

Cine va participa la congresul UDMR

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ungariei, Viktor Orban, au fost invitați la congresul UDMR, care va avea loc vineri la Cluj-Napoca. Aceasta este a doua vizită a lui Orban în România în ultimele trei luni, după ce a fost prezent la Tușnad.

Orban urmează să aibă o întrevedere și cu Ilie Bolojan, potrivit . Toți liderii Coaliției vor fi prezenți, în contextul tensiunilor recente, UDMR amenințând că ar putea părăsi coaliția dacă nu vor fi respectate anumite condiții pentru viitorul Parlament.