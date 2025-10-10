B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)

Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat „Nu plecăm de aici” (VIDEO)

Ana Maria
10 oct. 2025, 10:04
Viktor Orban, petrecere cu lăutari în centrul Clujului. Momentul în care premierul Ungariei a cântat Nu plecăm de aici (VIDEO)
Sursa foto: Captura video facebook / @Orbán Viktor
Cuprins
  1. Viktor Orban, la Cluj-Napoca. Ce a sărbătorit
  2. Cine va participa la congresul UDMR

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a ajuns joi seară la Cluj-Napoca și s-a cazat la Hotelul Vibre. În aceeași seară, acesta a ieșit la cină cu o parte din staff-ul său. În cadrul întâlnirii informale, Orban a fost surprins cântând un cântec popular maghiar, alături de apropiați, cu versurile ce înseamnă „Noi nu plecăm de aici”. Imaginile au fost publicate pe pagina de Facebook a premierului Ungariei.

„Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.

Viktor Orban, la Cluj-Napoca. Ce a sărbătorit

Principalul motiv al vizitei a fost celebrul Premiu Nobel pentru Literatură câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai László. Orban a transmis un mesaj pe Facebook:

„Dimineața a sosit la Cluj-Napoca. Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR) împlinește 35 de ani. Astăzi are loc un congres festiv la Jucu.

Dar o sărbătoare am avut deja. Premiul Nobel. Un lucru uriaș. Al treilea în trei ani. Putem fi cu toții mândri, de această dată, de Krasznahorkai László!

Citesc că în multe privințe nu suntem de acord. Dar poate totuși într-una da: vrem să aducem glorie Ungariei. Iar el a făcut asta ieri. Felicitări!”, a scris Orban.

Cine va participa la congresul UDMR

Președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ungariei, Viktor Orban, au fost invitați la congresul UDMR, care va avea loc vineri la Cluj-Napoca. Aceasta este a doua vizită a lui Orban în România în ultimele trei luni, după ce a fost prezent la Tușnad.

Orban urmează să aibă o întrevedere și cu Ilie Bolojan, potrivit Antena 3 CNN. Toți liderii Coaliției vor fi prezenți, în contextul tensiunilor recente, UDMR amenințând că ar putea părăsi coaliția dacă nu vor fi respectate anumite condiții pentru viitorul Parlament.

Viktor Orban a vizitat România de mai multe ori, menținând relații strânse cu comunitatea maghiară din Transilvania și a participat la evenimente culturale și politice importante.

Tags:
Citește și...
Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
Eveniment
Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
„Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
Eveniment
„Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
Eveniment
Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
Eveniment
Desertul ideal pentru toamnă: clătitele cu scorțișoară și mere. Cum se prepară
Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
Eveniment
Stomatologii atrag atenția asupra periajului rapid. Cât timp ar trebui să dureze curățarea corectă a dinților
Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când
Eveniment
Companiile românești obligate la transparență salarială. Ce informații trebuie să fie publice și până când
„Școala altfel”, prilej de plecări în străinătate pentru profesori. Școlile au ajuns să organizeze excursii în Dubai sau Las Vegas  
Eveniment
„Școala altfel”, prilej de plecări în străinătate pentru profesori. Școlile au ajuns să organizeze excursii în Dubai sau Las Vegas  
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
Eveniment
Proiect de lege pentru siguranța tinerilor. Cum vor fi controlate și sancționate vânzările dispozitivelor de vapat de unică folosință
Un oraș din România, principala destinație de Halloween a Europei
Eveniment
Un oraș din România, principala destinație de Halloween a Europei
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Eveniment
Un student din București a stârnit numeroase reacții după ce a postat pe TikTok prețul unui meniu de la cantină: „Pe vremea mea costa 7 lei”
Ultima oră
11:32 - Un polițist beat a spart ușa unei locuințe cu capul. Ce s-a întâmplat ulterior
11:16 - Surpriză uriașă înainte de a se afla câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace. Donald Trump, detronat de o femeie. Un nume ignorat de casele de pariuri a crescut spectaculos
11:04 - Fosta iubită a lui Cătălin Botezatu nu mai rabdă! Acuzații grave la adresa designerului: „M-a ținut în umbră. Mi-a restricționat joburile”
10:39 - Emisiunea „MasterChef”, criticată de un celebru bucătar: „Nu mă uit la un show culinar ci la unul de stand-up comedy prost regizat”
10:37 - Viktor Orban, după ce a cântat „Nu plecăm de aici”, la Cluj: Ungaria este interesată de succesul economiei României
10:29 - „Școala Altfel” împarte părinții în două tabere. Costurile activităților pot ajunge și la 6.000 de euro. Ce spun oamenii din Educație
10:12 - O femeie a fost lovită de mașină, aruncată pe capotă, apoi călcată: „Rănile mele au fost ca o tortură”. Cum i s-a schimbat viața un an mai târziu
09:45 - Caz șocant la o clinică privată! O polițistă a murit la scurt timp după ce a născut. Unitatea medicală nu are secție ATI!
09:30 - Ce secret important a ieșit la iveală, abia acum, după moartea lui Marius Keseri, toboșarul trupei Direcția 5
09:24 - Cătălin Botezatu, despre dragostea vieții lui: „Ea este căsătorită, eu cu ale mele, dar vibrația, chimia au rămas și vor rămâne până la moarte”