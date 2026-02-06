Un bărbat a provocat un accident în localitatea clujeană Florești, în noaptea de joi spre vineri. El s-a izbit de un stâlp, apoi a ajuns cu mașina în peretele unui magazin.

Accident ciudat în Florești

„În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 38 de ani, care conducea un autoturism din direcția Gilău înspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, părăsind partea carosabilă, intrând în coliziune cu un stâlp de iluminat public, ulterior cu peretele unui magazin aflat în parcarea centrului comercial din localitatea Florești”, a transmis

Un bărbat de 55 de ani, pasager în mașină, a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul nu avea permis

Șoferul a fost și el dus la spital pentru prelevarea de probe biologice, dar a refuzat recoltarea. Polițiștii au mai descoperit că el nu avea permis.

Agenții au deschis dosar penal pentru conducere fără permis și refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.