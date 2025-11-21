Un clujean plecat de ani buni peste hotare s-a întors pentru câteva zile în țară. Când a intrat într-un restaurant din oraș, a rămas uluit de ceea ce a găsit. Bărbatul voia doar să se bucure de câteva , simple și cunoscute. În schimb, s-a trezit în fața unui meniu cu prețuri care păreau rupte din altă lume.

Cum au ajuns preparatele „banale” la prețuri de restaurant de lux

Clujeanul a povestit pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat în centrul orașului. Postarea lui a stârnit imediat discuții și reacții din toate părțile. Revenit în țară pentru câteva zile, a mers să ia masa cu familia și a intrat în primul local din zonă. Nu a durat mult până când s-a lovit de o surpriză care i-a stricat complet dispoziția. Mâncăruri banale erau taxate la nivelul restaurantelor de top din Cluj.

Când a deschis meniul, diferența dintre ce știa el și realitatea de acum l-a lăsat fără cuvinte. O salată Caesar era listată la 96 de lei, iar o simplă supă a zilei costa 58 de lei. Nici opțiunea loaded fries cu băutură , la 74 de lei, nu făcea situația mai ușoară. Uimit de aceste tarife, bărbatul a detaliat totul online.

„Ne-a lovit cea mai mare lovitură la salata de 96 de lei. Nu ai cum… angajați, salarii, chirii, materie primă, ok, dar tot nu poți justifica o salată la 96 de lei”, a spus bărbatul în postarea sa de pe .

Ce spun clujenii despre explozia prețurilor din oraș

Reacția lui nu a fost deloc o excepție. În jurul lui, mai mulți clienți murmurau exact aceleași nemulțumiri, semn că situația era bine cunoscută. Pe internet, discuțiile au explodat imediat. Unii povesteau că au intrat recent în același bar, au văzut prețurile și au ieșit fără să comande nimic, iar o chelneriță le-ar fi spus că îi înțelege perfect.

Localnicii au fost tranșanți în comentarii, susținând că dacă oamenii ar refuza să plătească asemenea tarife, prețurile ar scădea de la sine. Unii au comparat cu cele din orașe considerate foarte scumpe, precum Tokyo, Londra sau Roma. Surprinzător, în aceste metropole mâncărurile nu ajung la tarife atât de exagerate.

La final, clujeanul a încercat să îndulcească situația cu o glumă amară: data viitoare va veni cu sandwichul și apa de acasă.