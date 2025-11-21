B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Clujean stabilit în străinătate, șocat de prețurile uriașe dintr-un local din Cluj: „Nu poți justifica o salată la 96 de lei”

Clujean stabilit în străinătate, șocat de prețurile uriașe dintr-un local din Cluj: „Nu poți justifica o salată la 96 de lei”

Ana Beatrice
21 nov. 2025, 21:42
Clujean stabilit în străinătate, șocat de prețurile uriașe dintr-un local din Cluj: „Nu poți justifica o salată la 96 de lei”
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum au ajuns preparatele „banale” la prețuri de restaurant de lux
  2. Ce spun clujenii despre explozia prețurilor din oraș

Un clujean plecat de ani buni peste hotare s-a întors pentru câteva zile în țară. Când a intrat într-un restaurant din oraș, a rămas uluit de ceea ce a găsit. Bărbatul voia doar să se bucure de câteva preparate românești, simple și cunoscute. În schimb, s-a trezit în fața unui meniu cu prețuri care păreau rupte din altă lume.

Cum au ajuns preparatele „banale” la prețuri de restaurant de lux

Clujeanul a povestit pe rețelele de socializare ce i s-a întâmplat în centrul orașului. Postarea lui a stârnit imediat discuții și reacții din toate părțile. Revenit în țară pentru câteva zile, a mers să ia masa cu familia și a intrat în primul local din zonă. Nu a durat mult până când s-a lovit de o surpriză care i-a stricat complet dispoziția. Mâncăruri banale erau taxate la nivelul restaurantelor de top din Cluj.

Când a deschis meniul, diferența dintre ce știa el și realitatea de acum l-a lăsat fără cuvinte. O salată Caesar era listată la 96 de lei, iar o simplă supă a zilei costa 58 de lei. Nici opțiunea loaded fries cu băutură , la 74 de lei, nu făcea situația mai ușoară. Uimit de aceste tarife, bărbatul a detaliat totul online.

„Ne-a lovit cea mai mare lovitură la salata de 96 de lei. Nu ai cum… angajați, salarii, chirii, materie primă, ok, dar tot nu poți justifica o salată la 96 de lei”, a spus bărbatul în postarea sa de pe reddit.com.

Ce spun clujenii despre explozia prețurilor din oraș

Reacția lui nu a fost deloc o excepție. În jurul lui, mai mulți clienți murmurau exact aceleași nemulțumiri, semn că situația era bine cunoscută. Pe internet, discuțiile au explodat imediat. Unii povesteau că au intrat recent în același bar, au văzut prețurile și au ieșit fără să comande nimic, iar o chelneriță le-ar fi spus că îi înțelege perfect.

Localnicii au fost tranșanți în comentarii, susținând că dacă oamenii ar refuza să plătească asemenea tarife, prețurile ar scădea de la sine. Unii au comparat prețurile din Cluj cu cele din orașe considerate foarte scumpe, precum Tokyo, Londra sau Roma. Surprinzător, în aceste metropole mâncărurile nu ajung la tarife atât de exagerate.

La final, clujeanul a încercat să îndulcească situația cu o glumă amară: data viitoare va veni cu sandwichul și apa de acasă.

Tags:
Citește și...
Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
Eveniment
Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
Pentru prima dată în România, o taxă locală a primăriei este desființată de instanță. Despre ce este vorba
Eveniment
Pentru prima dată în România, o taxă locală a primăriei este desființată de instanță. Despre ce este vorba
Cel mai leneș om din lume, încoronat în China. Cum a reușit să ajungă la acest titlu
Eveniment
Cel mai leneș om din lume, încoronat în China. Cum a reușit să ajungă la acest titlu
ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
Eveniment
ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
România se numără printre ţările cel mai puternic afectate de violența împotriva femeilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Eveniment
România se numără printre ţările cel mai puternic afectate de violența împotriva femeilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă
Mario Iorgulescu primește o lovitură dură! Instanța supremă acceptă recursul procurorilor și cere rejudecarea dosarului
Eveniment
Mario Iorgulescu primește o lovitură dură! Instanța supremă acceptă recursul procurorilor și cere rejudecarea dosarului
8 tipuri de coșuri pentru reciclare selectivă și sfaturi practice de folosire
Eveniment
8 tipuri de coșuri pentru reciclare selectivă și sfaturi practice de folosire
Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
Eveniment
Senatoare POT bătută cu ranga de soția unui om de afaceri, în plină stradă. De la ce ar fi izbucnit scandalul
Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Peste 200 de proiecte PNRR au progres tehnic zero.. Ce au scos la iveală datele MIPE
Eveniment
Digitalizarea spitalelor, doar pe hârtie. Peste 200 de proiecte PNRR au progres tehnic zero.. Ce au scos la iveală datele MIPE
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București / UPDATE: Magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile (FOTO)
Eveniment
Primele imagini cu Horațiu Potra, adus de mascați la Curtea de Apel București / UPDATE: Magistrații au decis să-l aresteze pentru 30 de zile (FOTO)
Ultima oră
22:13 - Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă”
21:51 - Turiști înșelați de o reclamă falsă. Pretextul sub care Inteligența Artificială i-a trimis la palatul Buckingham
21:43 - Nicolas Sarkozy își publică jurnalul despre cele 20 de zile în închisoare. Ce detalii va oferi despre viața după gratii
21:11 - Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR
20:54 - Bolojan confirmă schimbarea taxării auto în funcție de poluare din 2026. Ce urmărește Guvernul prin acest sistem
20:52 - Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
20:29 - Jumătățile de adevăr prezentate de premier demontate de un cunoscut profesor. Care este situația reală a economiei
20:09 - Mii de permise de conducere retrase din motive medicale în 2025. Care sunt regulile pentru persoanele cu afecțiuni medicale
19:59 - Pentru prima dată în România, o taxă locală a primăriei este desființată de instanță. Despre ce este vorba
19:40 - Cel mai leneș om din lume, încoronat în China. Cum a reușit să ajungă la acest titlu