CNAIR anunță că suspendă temporar sistemul de plată pentru roviniete. Care este motivul

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunță că sistemul de emitere a rovinietelor și a peajului va fi suspendat pentru o oră, în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, între orele 23:30 și 00:30.

Care este anunțul CNAIR pentru șoferi

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/electronice (terminale) va fi suspendată”, anunță CNAIR printr-un mesaj postat pe , în ziua de 7 septembrie 2025.

Măsura este necesară pentru Sistemului Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei (SIEGMCR), în urma modificărilor aduse de Ordonanța Guvernului nr. 23/2025. Actualizarea vizează noile tarife pentru roviniete și taxa de trecere la podurile Fetești – Cernavodă.

De la 1 septembrie, rovinieta pentru autoturisme (Categoria A) a fost majorată la echivalentul a 50 de euro pentru un an. CNAIR reamintește că rovinieta poate fi cumpărată cu până la 30 de zile înainte de data începerii valabilității, iar taxa de pod poate fi achitată cel târziu până la ora 24:00 a zilei următoare trecerii.