Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va începe, din 21 aprilie, Recensământul General de Circulație Rutieră, o amplă acțiune destinată colectării de date esențiale pentru planificarea și dezvoltarea rețelei de drumuri din .

Obiectiv: analiză completă a traficului rutier

Potrivit unui comunicat al CNAIR, recensământul are mai multe obiective strategice, printre care determinarea intensității și compoziției traficului rutier, pe categorii de vehicule, precum și actualizarea indicilor de evoluție a cererii de transport.

De asemenea, datele colectate vor fi utilizate pentru fundamentarea investițiilor în infrastructură, pentru planificarea lucrărilor de întreținere și pentru creșterea siguranței rutiere.

Informațiile vor contribui și la actualizarea bazelor de date utilizate în modelele de transport la nivel național, conform Știrile ProTv.

Cum se va desfășura recensământul

Recensământul va fi realizat printr-o combinație de metode automate și manuale. Sistemele de monitorizare vor colecta date în timp real, în timp ce echipele de recenzori vor înregistra traficul în puncte strategice din întreaga țară.

Potrivit normativului AND 557/2025, perioadele de înregistrare sunt stabilite astfel încât să surprindă variațiile de trafic din zilele lucrătoare, weekend și perioadele de vârf turistic.

Autoritățile precizează că procesul nu va afecta circulația rutieră, întrucât recenzorii vor fi poziționați în afara părții carosabile, fără oprirea vehiculelor în trafic.

Date esențiale pentru investiții și mediu

Reprezentanții CNAIR subliniază că monitorizarea fluxurilor de trafic este esențială pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere și pentru fundamentarea deciziilor privind investițiile viitoare.

Datele vor permite o analiză detaliată a dinamicii traficului și vor fi folosite inclusiv pentru evaluarea impactului asupra mediului, prin estimarea emisiilor poluante și dezvoltarea strategiilor de reducere a acestora.

Coordonare la nivel național

Recensământul este organizat și coordonat de CNAIR prin Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică (CESTRIN), în conformitate cu prevederile normativului AND 557/2025.

Acesta stabilește metodologia de colectare a datelor de trafic pentru drumurile de interes național, județean și comunal, fiind un instrument tehnic important pentru planificarea infrastructurii rutiere din România.