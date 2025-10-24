CNP-ul, un cod unic format din 13 cifre, ascunde mult mai multe informații decât își imaginează majoritatea. Dincolo de simpla sa apariție pe acte, Codul Numeric Personal dezvăluie despre identitatea fiecărui român.

Cum a apărut CNP-ul și ce semnificație are fiecare cifră

CNP-ul, prezent pe toate actele de identitate, a fost introdus în România pe 2 martie 1978, printr-un decret semnat de . Deși pare o simplă înșiruire de 13 cifre, acest cod ascunde informații surprinzător de detaliate despre fiecare persoană. Modelul CNP-ului urmează structura SAALLZZJJNNNC, iar fiecare secțiune are o semnificație precisă.

Prima cifră, S, indică sexul și secolul în care s-a născut persoana. Cifrele 1 și 2 corespund celor născuți între anii 1900 și 1999, 3 și 4 pentru cei din secolul al XIX-lea, iar 5 și 6 pentru generațiile născute după anul 2000. Cifrele 7 și 8 sunt rezervate cetățenilor străini care locuiesc permanent în România.

Segmentul AA reprezintă ultimele două cifre din anul nașterii, în timp ce LL arată luna în care s-a născut persoana. ZZ indică ziua exactă a nașterii, iar dacă aceasta este sub zece, se adaugă un zero în față. Codul JJ marchează județul sau sectorul unde a fost emis CNP-ul — de exemplu, Buzău are 10, Sibiu 32, București 40, iar Sectorul 1 codul 41.

NNN este un număr de ordine unic, atribuit fiecărei persoane înregistrate în aceeași zi de către Biroul de Evidență a Populației. Ultima cifră, C, joacă un rol esențial. Este cifra de control, obținută printr-un matematic bazat pe șirul 279146358279. Fiecare cifră din CNP este înmulțită cu cea corespunzătoare din acest număr, iar suma rezultată se împarte la 11. Dacă restul obținut este 10, cifra de control devine 1; în orice alt caz, ea este egală cu restul.

Când se face primul buletin și ce trebuie să știi despre el