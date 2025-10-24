B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » CNP-ul, codul care spune totul despre tine. Cum se interpretează și ce dezvăluie fiecare cifră

CNP-ul, codul care spune totul despre tine. Cum se interpretează și ce dezvăluie fiecare cifră

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 17:09
CNP-ul, codul care spune totul despre tine. Cum se interpretează și ce dezvăluie fiecare cifră
Sursa foto: Facebook / MAI
Cuprins
  1. Cum a apărut CNP-ul și ce semnificație are fiecare cifră
  2. Când se face primul buletin și ce trebuie să știi despre el

CNP-ul, un cod unic format din 13 cifre, ascunde mult mai multe informații decât își imaginează majoritatea. Dincolo de simpla sa apariție pe acte, Codul Numeric Personal dezvăluie detalii esențiale despre identitatea fiecărui român.

Cum a apărut CNP-ul și ce semnificație are fiecare cifră

CNP-ul, prezent pe toate actele de identitate, a fost introdus în România pe 2 martie 1978, printr-un decret semnat de Nicolae Ceaușescu. Deși pare o simplă înșiruire de 13 cifre, acest cod ascunde informații surprinzător de detaliate despre fiecare persoană. Modelul CNP-ului urmează structura SAALLZZJJNNNC, iar fiecare secțiune are o semnificație precisă.

Prima cifră, S, indică sexul și secolul în care s-a născut persoana. Cifrele 1 și 2 corespund celor născuți între anii 1900 și 1999, 3 și 4 pentru cei din secolul al XIX-lea, iar 5 și 6 pentru generațiile născute după anul 2000. Cifrele 7 și 8 sunt rezervate cetățenilor străini care locuiesc permanent în România.

Segmentul AA reprezintă ultimele două cifre din anul nașterii, în timp ce LL arată luna în care s-a născut persoana. ZZ indică ziua exactă a nașterii, iar dacă aceasta este sub zece, se adaugă un zero în față. Codul JJ marchează județul sau sectorul unde a fost emis CNP-ul — de exemplu, Buzău are 10, Sibiu 32, București 40, iar Sectorul 1 codul 41.

NNN este un număr de ordine unic, atribuit fiecărei persoane înregistrate în aceeași zi de către Biroul de Evidență a Populației. Ultima cifră, C, joacă un rol esențial. Este cifra de control, obținută printr-un algoritm matematic bazat pe șirul 279146358279. Fiecare cifră din CNP este înmulțită cu cea corespunzătoare din acest număr, iar suma rezultată se împarte la 11. Dacă restul obținut este 10, cifra de control devine 1; în orice alt caz, ea este egală cu restul.

Când se face primul buletin și ce trebuie să știi despre el

Primul buletin, denumit oficial carte de identitate, se eliberează în România atunci când adolescentul împlinește vârsta de 14 ani. Este momentul în care o persoană devine recunoscută legal, dobândind o identitate proprie în evidențele statului român. Documentul se obține la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor din localitatea în care solicitantul are domiciliul. Pentru eliberare sunt necesare mai multe acte, printre care certificatul de naștere și cartea de identitate a unuia dintre părinți.

De asemenea, este obligatoriu un document care dovedește adresa de domiciliu, cum ar fi un act de proprietate sau o declarație de spațiu. Buletinul emis pentru prima dată are o valabilitate de patru ani, după care trebuie reînnoit la termenele stabilite de lege. Reînnoirea se face la împlinirea vârstelor de 18, 25, 45 și ulterior, peste 60 de ani, în funcție de caz.

Tags:
Citește și...
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Eveniment
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Eveniment
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Eveniment
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Eveniment
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Eveniment
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Eveniment
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Curtea de Justiție a UE clarifică regulile în turism. Condițiile în care turiștii pot primi despăgubiri pentru vacanțele ratate
Eveniment
Curtea de Justiție a UE clarifică regulile în turism. Condițiile în care turiștii pot primi despăgubiri pentru vacanțele ratate
Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot. Ce tradiție i-a făcut norocoși
Eveniment
Un cuplu din Germania a câștigat 69 de milioane de euro la Eurojackpot. Ce tradiție i-a făcut norocoși
Un șobolan, filmat în timp ce alerga pe raftul cu pâini, într-o brutărie din București. Imagini virale: “Nu e niciun AI, asta e realitatea” (VIDEO)
Eveniment
Un șobolan, filmat în timp ce alerga pe raftul cu pâini, într-o brutărie din București. Imagini virale: “Nu e niciun AI, asta e realitatea” (VIDEO)
Condimentele fără calorii pe care bucătarii profesioniști le folosesc pentru gust intens și mâncăruri mai sănătoase
Eveniment
Condimentele fără calorii pe care bucătarii profesioniști le folosesc pentru gust intens și mâncăruri mai sănătoase
Ultima oră
19:31 - Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
19:05 - Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
19:00 - Semnul pe care mii de șoferi îl ignoră! Greșeala care îți poate strica mașina și te lasă în pană atunci când nu te aștepți
19:00 - Război în Ucraina. Atac rusesc soldat cu doi morţi şi 15 răniţi în Herson. Rusia revendică ocuparea a patru localități
18:46 - Lovitură pentru George Simion. A pierdut procesul: „Simion este un pericol la adresa siguranței și securității”
18:42 - Sfântul Mare Mucenic Areta este cinstit astăzi. Ce rugăciune se rostește pentru ajutor și întărire în credință
18:31 - Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
18:19 - Bentley a lansat colecția Mulliner Athenaeum, dedicată României. Toate cele patru modele au fost deja vândute (FOTO)
18:17 - Brigitte Macron, bărbat? Scandal uriaș în Franța! Prima Doamnă, trecută cu nume de bărbat pe site-ul Fiscului. Iată cum apare (VIDEO)
18:04 - Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)