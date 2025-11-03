B1 Inregistrari!
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală

Iulia Petcu
03 nov. 2025, 20:26
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Care sunt principalele obiective ale noului Cod
  2. Cum se menține autonomia profesională a medicilor
  3. Ce reguli se aplică privind prezența medicilor în spațiul public
  4. Cum se aplică telemedicina și inteligența artificială

Colegiul Medicilor din România va implementa un Cod de Deontologie Medicală actualizat de la începutul anului viitor. Documentul stabilește norme clare pentru etică, conduită profesională și protecția pacienților. Codul reglementează comunicarea medicilor în spațiul public, telemedicina și utilizarea inteligenței artificiale în practica medicală.

Care sunt principalele obiective ale noului Cod

Noul Cod are drept scop apărarea drepturilor pacienților și consolidarea  încrederii publicului în profesia medicală. „Noul Cod de Deontologie Medicală aduce în atenţie principiul medicinei bazate pe dovezi ştiinţifice”, se precizează comunicatul oficial.

Documentul subliniază că medicii trebuie să transmită doar informații fundamentale științific, acceptate de comunitatea academică și corecte din punct de vedere legal.

De asemenea, Codul interzice folosirea autorității profesionale pentru a legitima informații nevalidate sau pseudoștiințifice. „Astfel, constituie fapte nedeontologice folosirea autorităţii profesionale a medicului pentru a acredita informaţii neverificate, pseudoştiinţifice ori contrare cunoştinţelor medicale actuale.”, transmite Colegiul Medicilor din România (CMR), potrivit Capital.ro.

Cum se menține autonomia profesională a medicilor

Codul reafirmă că nici constrângerile administrative sau financiare nu trebuie să afecteze calitatea actului medical. Se precizează: „Relaţia medic-pacient este exclusiv profesională şi are la bază competenţa medicului şi respectarea de către pacient a recomandărilor medicale în urma consimţământului informat.”

Medicii au și responsabilitatea de a respecta dreptul pacientului la o a doua opinie și de a acorda îngrijiri paliative și terminale fără discriminare.

Ce reguli se aplică privind prezența medicilor în spațiul public

Codul introduce norme clare pentru rețelele sociale și comunicarea publică. CMR precizează: „Informaţiile transmise în spaţiul public trebuie să fie corecte, verificabile şi neutre, eliminând promisiunile, comparaţiile sau orice formă de publicitate.”

De asemenea, medicii nu pot denigra colegii, iar conflictele profesionale trebuie rezolvate prin procedurile de conciliere ale Colegiilor teritoriale.

Cum se aplică telemedicina și inteligența artificială

Noul Cod oferă o definiție clară a telemedicinei și stabilește reguli etice stricte. Accentul este pe protecția datelor și obținerea consimțământului informat. În privința inteligenței artificiale, documentul subliniază că aceasta poate fi utilizată doar ca instrument de suport, fără a înlocui decizia medicului.

Prof. univ. dr. Cătălina Poiană, președintele CMR, a declarat: „Noul Cod de Deontologie Medicală este un cod al respectului – faţă de pacient, faţă de colegi şi faţă de profesia medicală.”

Documentul modernizează standardele etice și protejează atât pacientul, cât și medicul. Prin acest Cod, Colegiul Medicilor reafirmă că etica profesională este fundamentul încrederii dintre medici și societate.

