Cod galben de caniculă, joi și vineri, în majoritatea regiunilor țării

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 10:55
Sursa foto: Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis atenţionări Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile joi şi vineri.

Cuprins

  • Joi, 4 septembrie
  • Vineri, 5 septembrie

Joi, 4 septembrie

Joi, 4 septembrie, între orele 12:00 – 21:00, în Maramureş, Crişana, Banat, în cea mai mare parte a Munteniei şi a Transilvaniei, în jumătatea nordică a Moldovei, în sudul şi vestul Olteniei, precum şi în sud-vestul Dobrogei vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, anunță ANM.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.

Vineri, 5 septembrie

Vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, valul de căldură se va intensifica în Banat şi Crişana. Aici va fi caniculă şi se va menţine în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi în nord-vestul Moldovei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate.

ITU va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unităţi şi va fi disconfort termic. Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 30 şi 36 de grade.

Valul de căldură se va menţine şi în zilele următoare, cu precădere în sudul şi în vestul ţării.

