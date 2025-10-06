Cod roșu de furtuni! Constănțenii sunt îndemnați să rămână miercuri, 8 octombrie, în case și să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore, după ce au emis un Cod roșu de ploi abundente și Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a avertizat asupra riscului de viituri și inundații pe mai multe râuri din județ.

Cod roșu de furtuni violente. Ce a transmis primarul Constanței, Vergil Chițac

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a făcut apel la calm, dar și la responsabilitate, și a anunțat că . Edilul le-a recomandat locuitorilor să evite deplasările inutile, iar angajatorilor să le permită salariaților să lucreze de acasă.

„Populația să stea în casă pentru siguranța lor, copiii să stea în casă, părinții dacă pot să stea în casă, seniorii să stea în casă. În felul acesta reducem și traficul și posibilitatea de a avea evenimente nedorite”, a declarat Vergil Chițac la Antena 3 CNN.

Ce îi sfătuiește primarul Constanței pe localnici

Primarul a mai cerut constănțenilor să își facă provizii de apă și alimente pentru două zile, explicând că măsura este una preventivă.

„Le recomandăm cetățenilor să-și facă provizii de apă și alimente pentru 48 de ore. Eu nu vreau să panichez pe nimeni pentru că eu nu sunt panicat, dar trebuie să tratăm cu responsabilitate situațiile astea”, a spus Chițac.

Edilul a anunțat că Primăria a luat o serie de măsuri de prevenție: au fost toaletați copacii periculoși, s-au pus în siguranță lucrările edilitare, s-au amplasat saci cu nisip în zonele vulnerabile și s-au curățat gurile de scurgere. Totodată, echipe speciale sunt pregătite să intervină în caz de întreruperi de curent sau inundații.

„Suntem pregătiți să acționăm și când va fi nevoie. Avem echipe care să intervină pentru iluminatul public, pentru remedierea întreruperilor de energie electrică”, a mai precizat primarul.

De când intră în vigoare Codul roșu de furtuni

Vergil Chițac a explicat că autoritățile locale pot gestiona momentan situația, fără a solicita sprijin suplimentar de la București. Vor funcționa două comandamente – unul la ISU Constanța și altul la Primărie – care vor coordona intervențiile.

„Momentan cred că ne putem descurca cu propriile forțe. Vom avea două comandamente la ISU și la primărie. Informațiile se vor aduna la ei prin 112 și se vor prioritiza în funcție de urgență”, a adăugat edilul.

Avertizarea Cod roșu de ploi abundente intră în vigoare 7 octombrie, la ora 21:00 și este valabilă până pe 8 octombrie, ora 23:00, pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița. Autoritățile se tem că efectele inundațiilor ar putea fi similare celor recente din Bulgaria.