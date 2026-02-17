Codul portocaliu de viscol și ninsori pune autoritățile pe jar. Comitet de urgență la DSU. Ce măsuri se iau după anunțul meteorologilor

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne a alertat structurile din zonele vizate de Codul portocaliu de viscol și ninsori, care intră în vigoare în această seară.

Ce măsuri ia DSU pentru codul portocaliu

„În contextul avertizărilor meteorologice de , de la nivelul Departamentului pentru Situații de Urgență au fost dispuse următoarele măsuri preventive și operative:

La nivel județean și local: – Convocarea Comitetelor pentru Situații de Urgență în județele aflate sub Cod Portocaliu;

– Activarea grupelor operative la nivelul inspectoratelor pentru situații de urgență; – Analizarea închiderii preventive a sectoarelor de drum cu risc major de blocaj; – Informarea populației din zonele afectate prin mesaje RO-ALERT, acolo unde situația o impune.

La nivel central:

– Activarea grupei operative la nivelul Ministerului Afacerilor Interne; – Stabilirea și executarea manevrei de forțe și mijloace, prin IGSU, către județele aflate sub Cod Portocaliu, în funcție de evoluția situației operative.

– Măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile:

– Monitorizarea situației pacienților dializați și a gravidelor aflate aproape de termen; – Dispunerea, dacă este necesar, a măsurilor preventive de relocare/evacuare din timp, pentru a evita situații critice generate de blocaje rutiere.

În domeniul medical și al transporturilor:

– Limitarea transferurilor interclinice la cazurile strict urgente; – Asigurarea cooperării între serviciile de ambulanță, administratorii drumurilor și inspectoratele pentru situații de urgență, pentru facilitarea accesului echipajelor medicale în condiții de siguranță.

Toate aceste activități se desfășoară în cooperare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne (Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră), cu instituțiile aflate în coordonarea DSU (IGSU și IGAv), cu structurile aflate în coordonare operațională (Serviciile de Ambulanță, Unitățile de Primiri Urgențe și Serviciile Publice Salvamont), precum și cu Ministerul Transporturilor, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și autoritățile administrației publice locale.