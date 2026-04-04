Coiful de la Coțofenești și brățările dacice nu se întorc încă în România. Ce se întâmplă acum cu tezaurul dacic

Ana Beatrice
04 apr. 2026, 21:00
Sursa foto: Captura video rtvdrenthe.nl
Cuprins
  1. Când se întoarce, de fapt, tezaurul dacic în România
  2. În ce stare au fost găsite artefactele și ce urmează pentru ele
  3. Unde au fost ascunse artefactele și ce se întâmplă cu a treia brățară

Tezaurul dacic furat nu se întoarce încă în România. Coiful de la Coțofenești și brățările dacice rămân, deocamdată, în Olanda. Specialiștii le analizează împreună cu asiguratorul pentru a estima costurile necesare restaurării. Abia după finalizarea acestor proceduri vor fi aduse în țară, sub paza jandarmeriei.

Între timp, căutările pentru cea de-a treia brățară sunt încă în desfășurare. Jurnaliștii de investigație olandezi cred că hoții o țin ascunsă pentru a o folosi ca monedă de schimb, în speranța unei pedepse mai ușoare.

Când se întoarce, de fapt, tezaurul dacic în România

Recuperarea coifului de la Coțofenești și a două dintre cele trei brățări dacice a adus un val de emoție la Muzeul Național de Istorie. Drumul lor spre casă este însă blocat de proceduri stricte.

„Am trecut vreme de un an și ceva printr-o traumă. Nu mă feresc de cuvinte, pentru mulți dintre noi chiar așa a fost”, a spus Cornel Ilie, directorul Muzeului Naţional de Istorie, informează observatornews.ro.

În prezent, piesele sunt păstrate sub paza guvernului olandez, într-o locație secretă, iar momentul repatrierii nu este încă stabilit. Artefactele nu pot fi transportate imediat. Mai întâi, experții din ambele muzee trebuie să verifice fiecare piesă în detaliu. De asemenea, compania de asigurări trebuie să refacă evaluarea, iar anchetatorii olandezi să decidă dacă obiectele mai sunt necesare ca probe în dosar. Doar după finalizarea acestor pași va fi stabilită data exactă a transportului.

„Resursa din cadrul Jandarmeriei Române va derula activităţi pentru protecţia acestor elemente de tezaur când vor fi aduse în România.”, a precizat Bogdan Despescu, şeful Poliţiei Române, potrivit sursei menționate.

În ce stare au fost găsite artefactele și ce urmează pentru ele

Primele verificări ale tezaurului au adus atât vești bune, cât și motive de îngrijorare. Evaluarea inițială, realizată joi de directorul Muzeului Drents, arată că brățările dacice sunt intacte. Coiful de la Coțofenești a suferit însă mici deformări, după ce a fost scăpat de hoți în timpul jafului. Restaurarea va fi acoperită integral de asigurator, care a plătit deja 5,7 milioane de euro după furt.

„După aceea diferenţa evident se va restitui pentru că este o obligaţie contractuală.”, a declarat Istvan Demeter, Ministrul Culturii.
După finalizarea tuturor procedurilor, coiful va reveni la Muzeul Național de Istorie, iar regulile pentru viitoarele expoziții vor deveni mult mai stricte. „Da! Vom avea această cerinţă întotdeauna. Pază umană pentru toate expoziţiile în care noi avem obiecte.”, a transmis directorul Muzeului Naţional de Istorie.

Recuperarea pieselor a adus însă o mare ușurare și în Olanda, unde furtul a lăsat urme adânci. „Furtul a avut un impact uriaş asupra muzeului. Am stat cu sabia lui Damocles deasupra capului. În primele şase luni, când mă trezeam, acesta era primul gând: unde este Coiful?”, a mărturisit Harry Tupan, fost director al Muzeului Drents.

Detaliile despre modul în care au fost ascunse piesele furate par desprinse dintr-un scenariu de film. Coiful și brățările au fost recuperate după ce suspecții, aflați în arest de mai bine de un an, le-au indicat procurorilor, prin intermediul avocaților, locul în care se aflau. Potrivit unor surse, artefactele ar fi fost învelite într-un prosop și îngropate, pentru a fi ascunse de autorități. Cu toate acestea, a treia brățară dacică este în continuare de negăsit.

„Am vorbit cu Nico Meijering, avocatul unuia dintre suspecţi. Mi-a spus în glumă că va ieşi la suprafaţă în timpul procesului. Evident era o glumă, nu a vrut să dea alte detalii. Cred că vor un fel de garanţie sau poate încearcă să obţină şi mai mult.”, a spus Bas van Sluis, jurnalist de investigaţie.

Conform legislației olandeze, cei trei suspecți pot negocia o reducere a pedepsei dacă predau obiectele furate. Totuși, orice înțelegere trebuie aprobată de un judecător. Procesul este programat să înceapă pe 14 aprilie, moment care ar putea aduce răspunsuri clare în acest caz.

