Între timp, căutările pentru cea de-a treia brățară sunt încă în desfășurare. Jurnaliștii de investigație olandezi cred că hoții o țin ascunsă pentru a o folosi ca monedă de schimb, în speranța unei pedepse mai ușoare.

Când se întoarce, de fapt, tezaurul dacic în România

Recuperarea coifului de la Coțofenești și a două dintre cele trei brățări dacice a adus un val de emoție la Muzeul Național de Istorie. Drumul lor spre casă este însă blocat de proceduri stricte.

„Am trecut vreme de un an și ceva printr-o traumă. Nu mă feresc de cuvinte, pentru mulți dintre noi chiar așa a fost”, a spus Cornel Ilie, directorul Muzeului Naţional de Istorie, informează observatornews.ro.

În prezent, piesele sunt păstrate sub paza guvernului olandez, într-o locație secretă, iar momentul repatrierii nu este încă stabilit. Artefactele nu pot fi transportate imediat. Mai întâi, experții din ambele muzee trebuie să verifice fiecare piesă în detaliu. De asemenea, compania de asigurări trebuie să refacă evaluarea, iar anchetatorii olandezi să decidă dacă obiectele mai sunt necesare ca probe în dosar. Doar după finalizarea acestor pași va fi stabilită data exactă a transportului.

„Resursa din cadrul Jandarmeriei Române va derula activităţi pentru protecţia acestor elemente de tezaur când vor fi aduse în România.”, a precizat Bogdan Despescu, şeful , potrivit sursei menționate.