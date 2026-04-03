După ce autoritățile olandeze au anunțat joi, 2 aprilie, recuperarea coifului dac de la Coțofenești și a două brățări dacice furate în ianuarie 2025 din Muzeul Drents, pe rețelele de socializare au apărut controverse privind autenticitatea obiectelor. Recuperarea reprezintă un succes major pentru protecția patrimoniului cultural românesc, însă internauții cer verificări suplimentare pentru a confirma că artefactele sunt originale.

Recuperarea coifului și a brățărilor

Coiful și cele două brățări au fost furate în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents. În doar câteva minute, hoții au reușit să plece cu cele mai importante comori ale muzeului, valoarea totală a acestora fiind estimată la 5,8 milioane de euro. La mai puțin de o săptămână de la jaf, trei suspecți au fost arestați în Heerhugowaard, scrie Adevărul.

Joi, autoritățile olandeze au anunțat recuperarea artefactelor, iar Robert van Langh, directorul Muzeului Drents, a declarat: „Am văzut astăzi cât de bucuroși și emoționați au fost colegii mei când le-am spus că obiectele de artă au fost găsite. Este greu de imaginat ce înseamnă acest lucru pentru colegii noștri de la Muzeul Național de Istorie din București și pentru toți locuitorii României.”

Coiful de aur a suferit ușoare deteriorări, în timp ce brățările nu au fost afectate. Van Langh a explicat: „Nu există daune permanente, coiful este doar puțin deteriorat. Brățările nu au fost afectate.”

Asigurări de returnare și efort diplomatic

Ministrul de Externe Oana Țoiu a anunțat că a discutat cu omologul său din Țările de Jos și a dat asigurări că artefactele „se întorc acasă”: „Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă.”

Țoiu a subliniat importanța colaborării internaționale: „După un an de căutări și eforturi comune ale țărilor noastre, am concluzionat cât de important este să nu renunțăm atunci când miza este un obiect atât de valoros pentru generații întregi. Mulțumirile noastre se îndreaptă către echipele de profesioniști care au colaborat în anchetă. A contat foarte mult comunicarea constantă dintre autorități, prin intermediul ministerelor de Externe și de Interne.”

Controverse privind autenticitatea artefactelor

Cu toate acestea, pe rețelele de socializare au apărut comentarii care pun sub semnul întrebării autenticitatea obiectelor:

„Sigur e cel original?”

„De unde își dau seama dacă sunt originale? Au verificat dacă sunt din aur sau merg pe încredere?”

„Cine dă garanția că sunt autentice?”

„Să se facă toate analizele pentru a stabili dacă este autentic sau nu.”

Aceste opinii au adunat zeci de aprecieri, semn că sunt împărtășite și de alți utilizatori.

Coiful și brățările

Coiful de la Coțofenești, datând din secolul al V-lea î.Hr., simbolizează regalitatea dacică și măiestria aurarilor din acea perioadă. Cele două brățări, la fel de valoroase, completează tezaurul.

Întoarcerea lor reprezintă unul dintre cele mai spectaculoase cazuri de recuperare a bunurilor istorice din Europa ultimilor ani și un succes major pentru patrimoniul cultural românesc.