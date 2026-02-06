Grupare mafiotă destructurată la Cluj, în urma unei acțiuni la care au colaborat autorități judiciare din Franța și România. Infractorii erau specializați în spălarea banilor, şi evaziune fiscală.

Poliţiştii BCCO Cluj-Napoca împreună cu procurorii au pus în aplicare mai multe mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţul Satu Mare. Este vorba despre o care vizează o grupare mafiotă specializată în trafic de droguri, spălarea banilor, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

„Din probatoriul administrat până în prezent a reieşit faptul că, începând cu anul 2018, patru persoane, cetăţeni români, ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obţinerii de importante beneficii materiale din «albirea» unor sume de bani provenite din infracţiuni”, se arată într-o informare a IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, membrii grupării au înființat mai multe firme pe teritoriul Franței, prin intermediul cărora preluau bani obținuți din traficul de droguri și îi transferau în diferite conturi pentru a li se pierde urma. În schimb, membrii grupării percepeau un comision.

„Astfel, membrii ar fi înfiinţat mai multe entităţi juridice de tipul antreprenor individual şi societăţi pe acţiuni simplificate (O.D.G.), pe teritoriul Franţei, societăţi prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani, obţinute din traficul de droguri de risc şi mare risc, pe care le-ar fi transferat prin mai multe conturi bancare ale unor firme, controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze provenienţa ilicită”, se mai arată în comunicat.

Cum acționau membrii grupării

Gruparea mafiotă ar fi creat un circuit financiar fictiv în cadrul căruia factura în mod nereal pentru servicii între diverse entităţi juridice din UE. Scopul urmărit era să transfere banii dintr-o parte în alta, de la o firmă la alta pentru a evita plata impozitelor. Conform anchetatorilor, prin conturile bancare ale entităților implicate s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro.

O parte din aceste sume ar fi fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde provenienţa lor. Banii erau investiți în achiziția de bunuri imobiliare în Cluj-Napoca, Bucureşti şi Satu Mare. Imobilele erau cumpărate pe numele altor persoane din anturajul grupării.

La perchezițiile efectuate, au fost ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri purtând numele unei mărci de lux, peste 23.000 de euro, suma de 65.700 de euro formată din bancnote susceptibil a fi contrafăcute, precum şi alte mijloace de probă.

În acest caz au fost puse în aplicare emise pe numele a patru persoane, cetăţeni români. În cazul celor patru au fost emise mandate de arestare preventivă.

Gupare mafiotă vizată de o anchetă franco-română

În urma cooperării cu omologii francezi, s-a stabilit că această grupare mafiotă a primit ajutor de alte trei persoane, cetăţeni români. În acest caz, autoritățile judiciare de la Paris desfășoară cercetări privind o reţea de spălare a banilor în care sunt implicați și memhrii grupării din România.

„În vederea documentării activităţii infracţionale, autorităţile de aplicare a legii din România şi din Franţa au semnat, în octombrie 2025, sub egida EUROJUST, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – J.I.T. (Joint Investigation Team). Concomitent cu acţiunea desfăşurată pe teritoriul României, autorităţile franceze au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară şi au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate”, mai arată sursa citată.

La acţiunea din România au participat şi poliţişti francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire. Audierile s-au desfăşurat la sediile DIICOT.