La sfârșitul lunii se împlinesc 10 ani de la tragedia din clubul . Acum, victimele tragediei sunt obligate să returneze o parte din despăgubiri.

Andrei Găluț, obligat să returneze 20.000 de euro către ISU

Andrei Găluț este singurul membru din trupa Goodbye to Gravity care a supraviețuit tragediei. Acum, el este obligat să returneze peste 20.000 de euro din suma stabilită cu titlu de despăgubiri. El a încasat 1,4 milioane euro, ca urmare a unei decizii definitive din dosarul Colectiv, conform Fanatik.ro.

Toate acestea s-au întâmplat după ce Andrei Găluț a pierdut procesul cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealu Spirii București-Ilfov, care solicitase întoarcerea executării silite în ceea ce privește cheltuielile de executare.

Mai 2022

În mai 2022 s-au anunțat sentințele din dosarul Colectiv, iar la închisoare au fost condamnați următorii:

Cei trei patroni ai clubului

Angajații și patronii firmei de materiale pirotehnice

Cristian Popescu Piedone

De asemenea, Primăria Sectorului 4, ISU București-Ilfov și SC Golden Ideas Fireworks Artists au fost obligați să achite, alături de ceilalți condamnați, despăgubiri. Valoarea totală a acestora era de peste 60 de milioane de euro.

Această sumă urma să fie asigurată de statul român, iar, ulterior, aceasta urma să fie recuperată de la cei condamnați.

O parte din victime s-au gândit la întârzierile statului român, așadar au apelat la un executor judecătoresc pentru a pune presiune pe ISU și Primăria Sectorului 4, în speranța că vor grăbi întregul proces.

Iulie 2022

În iulie 2022, ISU și PS4 au început să primească primele notificări referitoare la încuviințarea executării silite dispuse de instanță și au fost somate să achite sumele pentru despăgubiri.

Acestea s-au trezit cu peste 20 de dosare de executare silită întocmite, toate de către un singur executor judecătoresc, printre care și cel al lui Andrei Găluț. Astfel, aceste instituții riscau să rămână cu poprire pe conturi și să le fie blocată activitatea.

Cum a reacționat statul

După toate aceste demersuri, statul a reacționat rapid prin OG 19/2022, iar la rectificarea bugetară a alocat aproape 300 de milioane de lei pentru stingerea obligațiilor. Banii au fost virați în conturile Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care, la rândul său, s-a grăbit să-i vireze în conturile victimelor.

Problema a fost că procedura de executare silită a continuat o perioadă chiar și după plata despăgubirilor.

La final, executorul judecătoresc și-a calculat onorariile pentru cele 24 de dosare. Așa s-a ajuns la peste 426.000 de lei, sumă achitată, de asemenea, de Inspectoratul pentru Situații de Urgență.

ISU și-a cerut banii înapoi

ISU București-Ilfov a încercat să recupereze sumele achitate cu titlu de cheltuieli de executare. Acestea fuseseră virate în conturile victimelor, așadar, ISU le-a dat în judecată și a solicitat întoarcerea executării.

În România, legea nu prevede obligarea executorului judecătoresc să restituie onorariul încasat pentru munca pe care a prestat-o, excepție făcând situația în care acesta a fost stabilit nelegal.

Creditorul (beneficiarul despăgubirii) trebuie să-l despăgubească pe debitor (statul român/ISU) pentru toate sumele pierdute prin executarea silită.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Andrei Găluț

În februarie 2022, Tribunalul București a stabilit reducerea onorariului executorului judecătoresc de la 88.000 de lei la 476 de lei.

O lună mai târziu, Găluț a virat în conturile ISU București-Ilfov peste 110.000 de lei. Aceștia reprezentau suma stabilită de instanță (87.524 de lei) plus indicele de inflație și dobândă legală.

Cu toate acestea, ISU a decis să îl dea în judecată din nou pe cântăreț. În mai 2025, Judecătoria Sectorului 5 a stabilit că victima din Colectiv mai are un rest de achitat, de 2.500 de lei. În total, Andrei Găluț a plătit către ISU peste 20.000 de euro.

Nu este singurul caz

Cazul lui Andrei Găluț nu este singurul. Zeci de victime din dosarul Colectiv au fost chemate în instanță de Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Primăria Sectorului 4 în dosare de „întoarcere executare”.

Pe de altă parte, statul trebuie să-i plătească lui Cristian Popescu Piedone daune morale de 100.000 de euro și materiale de 290.000 de lei, pentru perioada în care a fost condamnat pe nedrept.