Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor

Colegiul Medicilor critică mesajele apărute pe străzile Bucureștiului. Ce spun doctorii despre realitatea medicală a nașterilor

Iulia Petcu
14 apr. 2026, 19:39
Cuprins
  1. Ce mesaje au provocat scandalul
  2. Ce spun medicii despre mesaje
  3. Ce reguli cer autoritățile profesionale

Mai multe panouri publicitare apărute în București au declanșat o dispută publică după mesajele despre operația cezariană și nașterea naturală. Colegiul Medicilor din România acuză lipsa bazei științifice și cere reguli clare pentru campaniile medicale din spațiul public.

Instituția avertizează că informațiile incomplete sau greșite pot influența decizii sensibile luate de viitoarele mame. Medicii spun că asemenea teme trebuie discutate exclusiv în cadrul consultului medical.

Ce mesaje au provocat scandalul

Panourile afișate în Capitală conțin afirmații criticate imediat de specialiștii din domeniu. Unul dintre texte susține: „Prin chirurgie, cezariana scoate din funcţiune procesul vital al naşterii naturale”. Pe un alt panou apare formularea: ”Funcţiile vitale ale naşterii naturale , dilataţiile şi contracţiile nu ar trebui anihilate prin cezariană”. Aceste mesaje au atras reacții rapide din partea medicilor obstetricieni.

Comisia de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Colegiului Medicilor a transmis că astfel de formulări nu respectă realitatea medicală. Specialiștii consideră că publicul primește o imagine distorsionată asupra unei intervenții importante.

Ce spun medicii despre mesaje

Colegiul Medicilor din România atrage atenţia că, în domeniul medical, informaţia corectă, completă şi validată ştiinţific este esenţială atât pentru pacienţi, cât şi pentru societate în ansamblu”, transmite instituția citată.

Medicii explică faptul că recomandările privind nașterea trebuie formulate doar de profesioniști și bazate pe ghiduri clinice recunoscute. Fiecare pacientă are particularități care impun o evaluare individuală atentă.

„Afirmaţiile afişate pe panourile publicitare apărute recent în Bucureşti sunt lipsite de fundament ştiinţific. Naşterea prin operaţie cezariană reprezintă, în numeroase situaţii, o intervenţie medicală salvatoare de viaţă, atât pentru mamă, cât şi pentru făt, fiind indicată în baza unor criterii medicale clare”, adaugă instituția.

Reprezentanții Colegiului subliniază că alegerea între naștere naturală și cezariană nu se face prin sloganuri publicitare. Decizia apare după consult medical, analize și discuții privind avantajele și riscurile. Specialiștii admit că România înregistrează multe operații cezariene, însă fenomenul nu este izolat. Tendința apare și în alte state europene, fiind influențată de factori medicali și sociali, relatează Digi24.

Ce reguli cer autoritățile profesionale

Președintele Colegiului Medicilor, prof. univ. dr. Cătălina Poiană, consideră „obligatoriu ca orice material cu caracter medical difuzat în spaţiul public într-o campanie de comunicare — indiferent de canalul ales — să conţină în mod clar datele de identificare ale iniţiatorului sau promotorului campaniei”.

Instituția mai avertizează că „dezinformarea în sănătate sau prezentarea incompletă a informaţiilor nu reprezintă simple opinii, ci pot constitui un risc real pentru sănătatea populaţiei”.

Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
Curtea de Apel Cluj îl ține în arest pe Cristian Anton. Judecătorii au respins contestația fostului șef ARR
