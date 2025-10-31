B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Comisia Europeană extinde progamul DiscoverEU. 40.000 de tineri vor putea călători gratuit cu trenul în țările UE

Adrian Teampău
31 oct. 2025, 17:09
Sursă foto: greepik/ @freepik
Cuprins
  1. Comisia Europeană extinde programul DiscoverEU
  2. Regulile de călătorie prin DiscoverEU
  3. Ce reguli a impus Comisia Europeană pentru participanți

Comisia Europeană oferă un număr de 40.000 de abonamente gratuite, pentru tinerii care vor să călătorească cu trenul prin statele Uniunii Europene. Este vorba despre o extindere a programului DiscoverEU.

Comisia Europeană extinde programul DiscoverEU

Programul DiscoverEU care permite tinerilor să călătorească gratuit, cu trenul, prin statele UE, va fi extins. Comisia Europeană a luată această decizie, în contextul aniversării a 40 de ani de Schengen. Prin programul de călătorii, vor fi puse la dispoziția tinerilor interesați 40.000 de abonamente gratuite.

Prin această inițiativă, tinerii de 18 ani vor putea explora gratuit Europa, singuri sau alături de alți patru prieteni, cel mult. Călătoriile se vor desfășura cu trenul, în principal pentru a reduce impactul asupra mediului. Beneficiarii declarați eligibili primesc și un card DiscoverEU, care oferă reduceri la cazare, transport local, obiective culturale și la anumite restaurante..

Comisia Europeană promovează, astfel, o mobilitate sustenabilă și o mai bună înțelegere între tineri din diferite culturi și regiuni.

Regulile de călătorie prin DiscoverEU

Comisia Europeană a anunțat că înscrierile pentru programul de călătorii DiscoverEU vor începe pe 13 noiembrie 2025, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), respectiv 11:00, ora României. Tinerii interesați trebuie să acceseze pentru a obține un abonament gratuit Portalul European pentru Tineret. Înscrierile se desfășoară online, între 30 octombrie și 13 noiembrie 2025.

Prin program, sunt puse la dispoziția tinerilor cu vârste de 18 ani abonamente gratuite care le oferă posibilitatea de a călători până la 30 de zile. Beneficiarii pot explora țările membre ale Uniunii Europene și statele asociate programului Erasmus+. Pentru această ediție sunt eligibili tinerii născuți în anul 2007, împlinesc 18 ani în 2025.

Cei 40.000 de tineri selectați vor primi abonamente de călătorie pentru a explora Europa între 1 martie 2026 și 31 mai 2026. În cazul în care aleg să fie însoțiți, fiecare prieten trebuie să aplice folosind codul de cerere al persoanei selectate.

Ca regulă generală, tinerii vor călători cu trenul, dar vor fi disponibile și alte mijloace de transport, cum ar fi feriboturi și autocare. În cazuri excepționale, dacă nu există alternative, tinerii vor putea călători cu avionul.

Ce reguli a impus Comisia Europeană pentru participanți

Pentru a fi eligibili la unul dintre abonamentele puse la dispoziție prin DiscoverEU, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • să fie născuți între 1 ianuarie 2007 și 31 decembrie 2007 (inclusiv).
  • să completeze corect numărul cărții de identitate (ID), pașaportului sau cărții de ședere pe formularul de cerere online.
  • să fie cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru UE sau al unui stat terț asociat programului Erasmus+ (Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia, Turcia).

După selecție, agențiile naționale Erasmus+ vor ajuta participanții să se conecteze și să se pregătească pentru călătorie. Vor fi organizate întâlniri de informare, înainte de plecare. Tinerii cu handicap sau cu alte dificultăți de sănătate vor primi sprijin special pentru a le facilita călătoria.

