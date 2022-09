Compania Aeroporturi București ia în calcul să suspende prestarea de servicii către TAROM. Ștefan Etveș: Datoriile operatorului către Aeroportul Henri Coandă se ridică la circa 130 milioane lei (VIDEO)

Ne-ar putea aștepta un adevărat cutremur în transportul aerian. Compania Aeroporturi București ia în calcul încetarea prestării serviciilor către TAROM, dar și inițierea acțiunilor judiciare privind insolvența operatorului aerian, a relatat Irina Petraru, luni dimineață, la Știrile B1 TV.

Totuși, deocamdată nu s-a avut în vedere blocarea activității TAROM, a precizat Ștefan Etveș, realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre”.

Ștefan Etveș, pe B1 TV, despre situația companiei TAROM

Întrebat dacă este posibil să se ajungă și în cazul TAROM la o situație precum cea de la Blue Air, Ștefan Etveș a explicat: „Este posibil, este posibil pentru că astăzi, în momentul în care vorbim, datoriile companiei TAROM către Aeroportul Henri Coandă, Compania Națională Aeroporturi București, se ridică la aproximativ 130 de milioane de lei. Anul trecut, această datorie era undeva la 110 milioane lei”.

„Aceste datorii înseamnă diverse taxe, survol, lending, parcare ș.a.m.d., pentru că sunt diverse taxe pe care Compania Aeroporturi București le percepe tuturor firmelor, companiilor de aviație din lume, indiferent că sunt românești sau străine, care operează pe Aeroportul Henri Coandă”, a continuat el.

„Din păcate, TAROM a adunat și aceste datorii. Nu se pune deocamdată problema insolvenței sau blocării conturilor sau neacordării acestor servicii, pentru că Aeroportul Henri Coandă a luat în calcul ca și garanții pentru aceste datorii hangarul operatorului aerian TAROM, sediul, clădirea și alte active din patrimoniul TAROM”, a explicat realizatorul emisiunii „Drumurile Noastre”.

„Am întrebat aeroportul, am întrebat TAROM și deocamdată nu se pune problema în acest sens, în a bloca activitatea TAROM, nu s-a avut în vedere acest lucru – evident, sub stricta supraveghere și sub aceste garanții de care v-am spus mai înainte”, a adăugat Ștefan Etveș.