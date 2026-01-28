Compania Atlassib traversează o criză financiară majoră și ar putea să își înceteze activitatea în perioada următoare. Patronul firmei, , a confirmat că transportatorul merge pe pierderi de câteva luni și că viitorul este incert. Clienții din diaspora au început deja să întâmpine dificultăți: multe pachete sunt refuzate la expediere, iar rezervările pentru bilete de călătorie au fost blocate în mai multe agenții.

De ce se confruntă Atlassib cu riscul falimentului

Dificultățile financiare s-au acumulat constant, iar în prezent firma funcționează pe pierdere. Ilie Carabulea, în vârstă de 79 de ani, a confirmat că situația este critică și că ia în calcul închiderea definitivă a porților. Deși autocarele încă mai pleacă în cursă în aceste zile, proprietarul companiei nu poate garanta continuarea activității pentru perioada următoare.

Care este impactul asupra românilor din diaspora

Pentru sute de mii de români plecați la muncă în Italia, Germania sau Franța, Atlassib a fost principala legătură cu casa. Blocarea serviciilor de coletărie și anularea curselor internaționale reprezintă o lovitură grea pentru comunitățile din străinătate care depindeau de prețurile accesibile ale firmei. Pe rețelele de socializare, călătorii își exprimă îngrijorarea, mulți dintre ei având planificate deplasări care acum stau sub semnul întrebării. Compania, care la apogeu deținea peste 400 de vehicule, se luptă acum să mențină măcar operațiunile de bază.

Cine este Ilie Carabulea și cum a clădit compania Atlassib

Succesul economic al lui Ilie Carabulea a fost marcat de numeroase controverse și probleme legale. Acesta a ispășit în trecut și o condamnare pentru fapte de corupție. Banca Națională a României a luat măsuri dure împotriva lui. Instituția i-a retras dreptul de vot în cadrul băncii pe care o deținea. Motivul a fost lipsa de integritate și problemele penale repetate. De-a lungul anilor, omul de afaceri a fost considerat cel mai bogat sibian, însă imperiul său a început să se clatine din cauza datoriilor și a competiției tot mai mari din piața transporturilor, potrivit