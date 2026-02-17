Autoritățile austriece au adus în prim-plan detalii alarmante despre un presupus complot terorist care ar fi vizat concertele susținute de Taylor Swift la Viena, în vara anului 2024. Ancheta scoate la iveală planuri complexe, legături ideologice extremiste și o cooperare internațională care a dus la anularea evenimentelor.

Ce acuzații au formulat procurorii austrieci

Reprezentanții Parchetul din au confirmat că un tânăr de 21 de ani este acuzat de terorism, fiind suspectat că pregătea un atac la unul dintre concertele artistei. Publicațiile locale au relatat că suspectul, identificat drept Beran A, a fost arestat încă din august 2024 și se află în prezent în detenție preventivă. Ancheta indică faptul că planurile sale au determinat autoritățile să anuleze trei date din turneul „Eras”, considerat unul dintre cele mai ample din istoria muzicii pop.

Potrivit procurorilor, inculpatul și-ar fi declarat loialitatea față de Stat Islamic, distribuind materiale de propagandă prin diverse aplicații de mesagerie. De asemenea, este acuzat că „a obţinut instrucţiuni pe internet pentru construirea unei bombe cu şrapnel pe bază de triperoxid de triacetonă”, substanță frecvent asociată cu atacuri teroriste. Anchetatorii susțin că acesta ar fi reușit să producă o cantitate redusă de exploziv și ar fi încercat să procure ilegal arme din afara Austriei.

Ce rol a avut cooperarea internațională

Autoritățile austriece au beneficiat de informații transmise de Statele Unite, care au contribuit decisiv la prevenirea unui posibil atac. „Statele Unite acordă o atenţie constantă misiunii noastre de combatere a terorismului”, a declarat John Kirby, purtătorul de cuvânt al pentru securitate națională.

„Colaborăm îndeaproape cu parteneri din întreaga lume pentru a monitoriza şi a contracara ameninţările.” El a adăugat că informațiile au fost împărtășite cu partenerii austrieci pentru a contracara amenințarea asupra concertelor din Viena.

Ce reacții și implicații mai largi apar în acest caz

După anularea spectacolelor, a transmis un mesaj emoționant fanilor săi: „Motivul anulării m-a umplut de un nou sentiment de teamă şi de o vină imensă, deoarece atât de mulţi oameni îşi planificaseră să vină la aceste concerte”.

Procurorii mai afirmă că suspectul ar fi fost implicat și în planificarea altor atacuri, inclusiv în Dubai și Istanbul, deși acestea nu s-au materializat. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă până la 20 de ani de închisoare, relatează News.ro.