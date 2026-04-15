Un angajat al unui supermarket din Londra a fost concediat după ce a intervenit pentru a opri un hoț care furase ciocolată de Paște. Deși lucra de 17 ani în magazin, gestul său i-a adus pierderea locului de muncă, în contextul unor reguli stricte privind siguranța angajaților.

Incidentul care a dus la concediere

Walker Smith, în vârstă de 54 de ani, lucra ca asistent de magazin la o filială Waitrose din Clapham Junction, în sudul Londrei. În timpul unei zile obișnuite de muncă, un client i-a atras atenția că un bărbat umpluse o pungă cu ouă de ciocolată.

„Mi-a spus că cineva a umplut o pungă cu ouăle respective”, a povestit Smith, potrivit The Guardian.

Angajatul susține că hoțul era recidivist. A încercat să recupereze produsele, însă între cei doi a avut loc o scurtă altercație, în urma căreia punga s-a rupt, iar produsele au căzut pe jos. Hoțul a fugit imediat din magazin.

Frustrare acumulată în timp

Smith a recunoscut că, în acel moment, a reacționat din frustrare, aruncând o bucată de ciocolată spre niște cărucioare, fără a ținti hoțul.

El spune că fusese avertizat anterior să nu intervină în astfel de situații, însă frecvența furturilor l-a determinat să acționeze.

„Sunt acolo de 17 ani. În ultimii cinci ani, am văzut asta întâmplându-se în fiecare oră, în fiecare zi”, a declarat acesta.

Potrivit lui, magazinul se confruntă constant cu furturi, iar lipsa personalului de securitate în anumite zile agravează situația. „Nu avem voie să facem nimic”, a adăugat el.

Decizia companiei

La câteva zile după incident, angajatul a fost chemat la o întâlnire cu managerii și concediat. Deși a încercat să își apere acțiunile, decizia a rămas definitivă.

„Am încercat să rămân puternic și nu am spus nimic, dar în interior plângeam. M-au condus pe ușa din spate, pe lângă tomberoane. M-am simțit demoralizat”, a povestit Smith.

Bărbatul spune că suferă de anxietate și că se teme acum că nu își va mai putea plăti chiria.

Poziția oficială a supermarketului

Reprezentanții Waitrose au transmis că regulile privind intervenția angajaților în cazuri de furt sunt stricte și vizează protejarea vieții.

„Luăm foarte în serios siguranța și securitatea clienților și a angajaților noștri (…) Nimic din ceea ce vindem nu merită riscul unei vieți”, a declarat un purtător de cuvânt.

Compania a precizat că nu poate comenta cazuri individuale, dar că procedurile interne au fost respectate.

Furturile din magazine, în creștere

Cazul apare pe fondul creșterii numărului de furturi din magazine. Potrivit Office for National Statistics, în Anglia și Țara Galilor au fost înregistrate 519.381 de astfel de incidente până în septembrie 2025, în creștere cu 5% față de anul precedent.

Situația pune presiune tot mai mare pe angajați, care se află adesea între respectarea regulilor și dorința de a proteja bunurile magazinului.