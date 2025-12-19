B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători

Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători

Ana Maria
19 dec. 2025, 19:35
Sute de angajați de la o fabrică din România vor fi concediați. Vestea tristă, primită chiar acum înainte de sărbători
Sursa foto: infobistrita
Cuprins
  1. Concedieri colective la o fabrică din Arad. Câți angajați riscă să fie dași afară
  2. Au mai avut loc reduceri de personal la Leoni?

Concedieri colective la o fabrică din Arad. Angajații fabricii Leoni au primit o veste dură. Începând cu anul 2026, compania germană plănuiește restructurări importante, care pot duce la pierderea a sute de locuri de muncă. Informațiile au fost dezvăluite public de consultantul Doru Șupeală, printr-o postare pe LinkedIn, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a confirmat oficial situația.

Concedieri colective la o fabrică din Arad. Câți angajați riscă să fie dași afară

ITM Arad a confirmat, potrivit Observator, că Leoni intenționează să concedieze 465 de salariați care lucrează în prezent în fabrica din Arad. Procedura este încadrată ca disponibilizare colectivă, justificată prin necesitatea „rentalibizării activității”. Urmează perioada de consultări cu sindicatele, după cum a precizat inspectoarea-șef a ITM Arad, Ecaterina Isac.

Momentul este cu atât mai greu cu cât vestea vine chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, adâncind teama și nesiguranța în rândul angajaților.

„Cei peste 3700 de muncitori din fabricile Leoni din Arad au fost anunțați zilele trecute ca în 2026 urmează restructurări masive și, în consecință, vor rămâne fără loc de muncă.
Arădenii care lucrează la Leoni vor petrece Sărbători foarte triste și pline de incertitudine, neștiind dacă vor face parte dintre cei dați afară și nici ce valoare vor avea pachetele compensatorii.
Leoni produce cabluri și ansambluri electrice pentru industria auto și resimte căderea comenzilor și vânzărilor, care afectează toți producătorii europeni de autovehicule., a explicat Doru Șupeală.

Au mai avut loc reduceri de personal la Leoni?

Consultantul susține că firma a început deja procesul de reducere a personalului:

„Deja, față de 2023, Leoni Arad a redus numărul angajaților cu circa 500 de persoane, fiindcă în 2023 lucrau la Leoni Arad circa 4300 de persoane.

Compania germană Leoni are mai multe fabrici în România, înregistrând la momentul de vârf al activității un total de circa 12.000 de angajați la nivel național.
Este posibil ca disponibilizările să afecteze și angajații LEONI din fabricile de la Pitești, Bistrița și Beiuș. Anterior, Leoni a închis fabrica de la Luduș, unde avea circa 200 de angajați.”, a mai precizat acesta.

Situația nu este singulară. Leoni a confirmat recent și închiderea fabricii din Malosiste situată în Serbia, unde producția a fost oprită, iar aproximativ 1.900 de angajați au rămas fără locuri de muncă, potrivit Serbian Monitor.

Tags:
Citește și...
Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
Eveniment
Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Eveniment
Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Eveniment
Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
Eveniment
Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat
Eveniment
Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat
Copiii minune, mit sau realitate? Un studiu recent dezvăluie factorii care contribuie cu adevărat la succesul unei persoane
Eveniment
Copiii minune, mit sau realitate? Un studiu recent dezvăluie factorii care contribuie cu adevărat la succesul unei persoane
Câte cafele avem voie să bem fără riscuri pentru sănătate? Recomandările neurochirurgului Leon Dănăilă
Eveniment
Câte cafele avem voie să bem fără riscuri pentru sănătate? Recomandările neurochirurgului Leon Dănăilă
Newsweek: Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură
Eveniment
Newsweek: Cine e judecătorul care se pensionează la 50 ani cu 20.000 lei pensie specială? Zice că în România e dictatură
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Eveniment
Cozonac cu 10 gălbenușuri, pufos și aromat. Care este secretul desertului perfect de sărbători
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Eveniment
Bătaie în Timișoara, între nevastă și amantă. Bărbatul în dispută e așa-zisul „rege al TikTok-ului”, un apropiat al lui Călin Georgescu (VIDEO, FOTO)
Ultima oră
20:38 - Oana Țoiu a anunțat când urmează să aibă loc întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump
20:29 - Darryl Nirenberg, confirmat în funcția de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Ce mesaj a transmis Ambasada SUA la București
20:12 - Un nou protest în Capitală pentru reformarea justiției. Câți oameni s-au adunat în Piața Victoriei
20:04 - Orașul din România unde căsniciile nu rezistă! 15% dintre oameni spun că au divorțat
20:02 - Saveta Bogdan a răbufnit după ce a văzut factura la curent. Mesaj furibund pentru politicieni: „Să aibă pe masa de Crăciun ce au săracii, adică nimic”
19:28 - Dragostea a plutit în aer la conferința de presă anuală a lui Putin. Un jurnalist și-a cerut iubita în căsătorie, iar președintele rus a făcut o declarație neașteptată
19:15 - Concediile medicale, în vizor! CNAS pregătește măsuri dure și sancțiuni drastice. Ce riscă medicii și pacienții care păcălesc sistemul
18:58 - Principalele concluzii după conferința de 4 ore a lui Vladimir Putin. Ce a anunțat liderul de la Kremlin cu privire la alte războaie
18:43 - Câți bani ar urma să primească Gabi Tamaș pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor. Și-a dat demisia pentru a participa la emisiune
18:28 - Lovitură pentru Sorin Oprescu. ÎCCJ, decizie definitivă în cazul sentinței sale. Câți ani are de executat