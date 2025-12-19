Concedieri colective la o fabrică din Arad. Angajații fabricii Leoni au primit o veste dură. Începând cu anul 2026, compania germană plănuiește restructurări importante, care pot duce la pierderea a sute de locuri de muncă. Informațiile au fost dezvăluite public de consultantul Doru Șupeală, printr-o postare pe LinkedIn, iar Inspectoratul Teritorial de Muncă Arad a confirmat oficial situația.

Concedieri colective la o fabrică din Arad. Câți angajați riscă să fie dași afară

ITM Arad a confirmat, potrivit , că Leoni intenționează să concedieze 465 de salariați care lucrează în prezent în fabrica din Arad. Procedura este încadrată ca disponibilizare colectivă, justificată prin necesitatea „rentalibizării activității”. Urmează perioada de consultări cu sindicatele, după cum a precizat inspectoarea-șef a ITM Arad, Ecaterina Isac.

Momentul este cu atât mai greu cu cât vestea vine chiar înaintea sărbătorilor de iarnă, adâncind teama și nesiguranța în rândul angajaților.

„Cei peste 3700 de muncitori din fabricile Leoni din au fost anunțați zilele trecute ca în 2026 urmează restructurări masive și, în consecință, vor rămâne fără loc de muncă.

Arădenii care lucrează la Leoni vor petrece Sărbători foarte triste și pline de incertitudine, neștiind dacă vor face parte dintre cei dați afară și nici ce valoare vor avea pachetele compensatorii.

Leoni produce cabluri și ansambluri electrice pentru industria auto și resimte căderea comenzilor și vânzărilor, care afectează toți producătorii europeni de autovehicule.”, a explicat Doru Șupeală.

Au mai avut loc reduceri de personal la Leoni?

Consultantul susține că firma a început deja procesul de reducere a personalului:

„Deja, față de 2023, Leoni Arad a redus numărul angajaților cu circa 500 de persoane, fiindcă în 2023 lucrau la Leoni Arad circa 4300 de persoane.

Situația nu este singulară. Leoni a confirmat recent și închiderea fabricii din Malosiste situată în Serbia, unde producția a fost oprită, iar aproximativ 1.900 de angajați au rămas fără locuri de muncă, potrivit Serbian Monitor.