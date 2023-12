Conceptul de private chef câștigă popularitate în România. Care este prețul pentru o cină gătită acasă de un bucătar personal

Serviciul de bucătar personal, cunoscut sub denumirea de private chef, devine din ce în ce mai popular în România. Acest expert gastronomic aduce ingrediente și gătește conform preferințelor clientului. Se oferă și opțiunea de a închiria personalul pentru cei care nu doresc să găzduiască evenimente acasă.

Conceptul de private chef, tot mai popular în România

„Avem costul de produse, costul meu pentru o zi şi costul meu pentru transport, hotel, dacă gătesc în Franţa, Spania plăteşte clientul avionul. E foarte important să întrebi de fiecare dată: ce alergii are, ce mănâncă, ce nu mănâncă. Am gătit pentru ziua de naştere pentru Naomi Campbell. Când am gătit pentru The Weeknd, eu am fost wow!”, spune chef Janni Alexandridis.

Cererea pentru acest serviciu culinar a crescut cu 30% în ultimul an în România. Tot mai mulți români cu gusturi alese aleg să se bazeze pe specialiști, în special înainte de sărbători, scrie .

Cât costă o cină gătită acasă de un chef

Clienții descriu evenimentul și , iar bucătarii vin cu propuneri. De exemplu, o cină romantică poate porni de la o mie de lei, dar costul poate crește în funcție de ingrediente, numărul de invitați și renumele bucătarului. Cererea pentru mese private în restaurante a crescut, inclusiv pentru aniversări și petreceri corporate.

În prezent, găsirea locurilor disponibile în localurile specializate în evenimente private devine tot mai dificilă. Prețurile pentru o cină privată de Crăciun în restaurante încep de la 280 de lei per persoană, oferind 4 feluri de mâncare, dar fără a include băuturile.