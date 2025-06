Concluzia tranșantă a unui polițist român, stabilit în Marea Britanie, despre tragedia de la Cosmopolis: „Putea fi evitată” / Cum acționează polițiștii britanici în cazuri similare

Andy Stanciu, un polițist de origine română stabilit în Marea Britanie, a comentat marți într-o intervenție în emisiunea “Se întâmplă acum”, cu Tudor Barbu, crima din cartierul Cosmopolis, de lângă București.

Dezvăluiri făcute de un polițist român, stabilit în Marea Britanie

Concluzia acestuia a fost una tranșantă: uciderea cu sânge rece a Teodorei Marcu, în vârstă de 23 de ani, de către fostul partener al acesteia, Robert Lupu, în vârstă de 49 de ani, ar fi putut fi evitată, dacă existau proceduri clare de prevenție, similare cu cele din Marea Britanie:

“Programele pe care le folosim în momentul de față, ca și tehnologie…Anglia mi se pare locul unu în lume pe tehnologie, mai ales pe investiție în tehnologia polițienească. Pe dotări în schimb, SUA mi se par mult mai dotați, pe armament, și așa mai departe.

O să vă explic un caz simplu: violență domestică cu care mă confrunt aproape zi de zi, se întâmplă, este din păcate un fenomen care începe să ia amploare foarte, foarte mult, inclusiv la noi în România, în zonele mai puțin informate sau în anumite zone din anumite comunități defavorizate, care nu au sprijinul guvernamental. Mă refer la sprijin guvernamental pe parte psihologică, școlară, de consiliere, de anumite cursuri cu populația, de anumite chestii de prevenție”.

Andy Stanciu a precizat că inclusiv agresiunile psihice, nu doar cele fizice sunt anchetate riguros de către polițiștii din Marea Britanie:

“În momentul în care se ajunge la o chestie de genul, inițial poate să nu fie un caz de violență domestică. Violența domestică se referă și la abuzul psihic, și la abuzul fizic. Inițial poate să fie un caz în care ești urmărit, ești abuzat prin intermediul rețelelor sociale, prin telefon ești sunat nopțile, se cer explicații și așa mai departe. Acest caz este investigat, se face o investigație prin care se atestă că apelurile alea au intrat la anumite ore suspecte, adică 2-3 dimineața. În momentul în care îmi intră același apel de la tine constant pe parcursul unei zile. În 12 ore îmi intră de 50 de ori se ridică niște semne de întrebare.

Se face o investigaie se trimit mai departe individului implicat în anchetă, a suspectului, se trimit la cei de la Real Time Inteligence (RTI). Ei fac verificările astea în timp real. Verifică adresa, verifică dacă are fapte penale, dacă nu are fapte penale, dacă are antecedente de genul”.

Autoritățile, criticate că nu au prevenit tragedia

Teodora Marcu a fost ucisă pe stradă, în cartierul Cosmopolis de lângă București, în prezența copilului ei în vârstă de 3 ani. Atacatorul, Robert Lupu, fostul iubit al femeii, s-a apropiat încet de victimă și a tras de patru ori, de aproape. Apoi, a plecat. A fost încolțit câteva ore mai târziu de forțele de ordine și s-a sinucis.

Anterior tragediei, Teodora Marcu a depus în repetate rânduri plângeri și a cerut ordin de protecţie. Tânăra mămică ştia că bărbatul care o teroriza umblă permanent cu arme de foc, astfel că sunt trei plângeri depuse de Teodora şi de soţul său împotriva celui care a ucis-o.

Prin urmare, nu este de mirare că au apărut critici dure la adresa polițiștilor din Onești, acuzați în mediul online că ar fi protejat gruparea de interlopi din Oneşti din care făcea parte şi Robert Lupu.