Condițiile în care elevii pot obține bilete gratuite de călătorie cu trenul. Precizările CFR pentru anul școlar 2025 – 2026

Elevii înscriși în învățământul preuniversitar au dreptul la cu trenul pe rutele interne, pe toată durata anului școlar. a transmis condițiile în care pot fi obținute biletele gratuite de călătorie.

Gratuitățile pe CFR de care beneficiază elevii

Legislația în vigoare, stabilește că elevii înscriși într-o formă de învățământ preuniversitar au dreptul la călătorii gratuite cu . Aceste gratuități sunt acordate în baza carnetului sau a legitimației de elev cu viza pentru anul şcolar în curs. De asemenea, în lipsa acestor documente enumerate anterior, elevii pot prezenta o adeverință școlară valabilă pentru anul în curs.

În contextul începerii noului an școlar 2025-2026, Căile Ferate Române (CFR Călători) au explicat care sunt gratuitățile la care au dreptul elevii care circulă cu trenul. Este vorba despre:

bilete de călătorie gratuite pe rutele interne, la toate categoriile de trenuri (R, IR, IC), clasa a 2-a, inclusiv tariful de rezervare gratuit la trenurile cu regim de rezervare;

abonamente lunare gratuite cu număr nelimitat de călătorii, la clasa a 2-a, pentru toate categoriile de trenuri.

CFR precizează că în cazul elevilor care doresc să călătoarească la o clasă superioară (clasa I) sau la vagoane de dormit și cușetă vor trebui să plătească integral diferențele diferențele tarifare și tariful de rezervare.

De menționat că facilitățile acordate elevilor în baza vizei pentru anul școlar 2024-2025 mai sunt valabile până la 30 septembrie 2025 inclusiv.

De unde pot fi procurate biletele gratuite

Conform reglementărilor în vigoare, a anunțat CFR, începând cu data de 1 octombrie 2025, pentru a călători gratuit cu trenul, elevii vor trebui să prezinte documentele școlare actualizate, vizate pentru anul școlar 2025/2026. Ei au la dispoziție mai multe opțiuni pentru a obține biletele gratuite necesare călătoriei cu trenul:

de la casele de bilete din stațiile CFR și agențiile de voiaj;

online și de la automatele CFR, pe baza ID-ului de elev valabil (emis după validarea calității de elev la casele de bilete);

direct de la personalul din tren, în baza carnetului/legitimației vizate, în situațiile în care stația de urcare nu este deservită de case de bilete, dacă programul de funcționare nu permite achiziția sau stația nu are personal CFR Călători.

Abonamentele lunare de călătorie, gratuite se emit la casele de bilete sau agențiile CFR (pe suport tip carton) sau online, prin aplicația CFR disponibilă pe telefon, sub formă de cod QR cu elemente dinamice, ori de la automatele CFR, în baza ID-ului de elev valabil. Începând cu 1 octombrie 2025, vor fi recunoscute doar ID-urile de elev aferente noului an școlar 2025/2026.