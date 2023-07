Confesiunea unei tinere în lupta sa cu dependența de alcool. Ce i s-a întâmplat după ce a consumat 3 litri de vodcă în fiecare zi

Charlotte Durcan, în vârstă de 30 de ani, mamă a doi copii din Lancashire, a dezvăluit momentul în care medicii i-au oferit doar 24 de ore de viață în urma insuficienței multiple a organelor, provocată de dependența sa de alcool. Această dependență a început acum doar trei ani, deși consuma alcool doar ocazional și .

Dependența de alcool a afectat grav sănătatea și viața Charlottei

Datorită dependenței sale, persoana în cauză a început să manifeste simptome precum convulsii și amețeli, însă nu și-a conștientizat în totalitate gravitatea situației.

„Am băut în extrem și așa sunt eu ca persoană, nu fac lucrurile pe jumătate. De fiecare dată, totul este dus la cel mai înalt nivel, într-un sens. Beam într-un mod extrem de intens și, în esență, m-a prins”, a explicat Charlotte pentru .

Când Charlotte a devenit conștientă că nu poate rezista fără să bea, a realizat că consumul de alcool s-a transformat într-o dependență gravă. Ea a observat că, atunci când încerca să se abțină de la băutură, experimenta simptome precum tremurul mâinilor și transpirația excesivă.

„Dimineața, trebuia să beau, doar ca să mă echilibrez.Era vorba despre vodcă și era un pahar de vodcă. Asta era, practic, ca să nu mai tremur și să nu mai am stări de greață și transpirații – funcționa. De acolo, lucrurile continuau pe parcursul întregii zile, dar evident, când banii erau puțini și alte lucruri, încercam să îmi conving familia să-mi aducă băutură. Cheltuiam toți banii pe băutură, așa că, uneori, ei puteau să-mi cumpere doar sticle de vin și alte lucruri. Apoi, am început să realizez că era o problemă, când puteam să beau o sticlă întreagă de vin și să nu mă afecteze.”

Charlotte a ajuns la terapie intensivă cu insuficiență multiplă a organelor

Charlotte a realizat că avea nevoie să bea vodcă pentru a simți o diferență, dar după ce a leșinat din nou, a mers .

A fost internată în spital timp de câteva zile și s-a întors apoi acasă. Cu toate acestea, chiar și după perioada de patru zile în care nu a consumat alcool în timpul spitalizării, s-a întors „imediat la băutură” odată ce a ajuns acasă și a fost din nou internată în spital. Acest ciclu de evenimente s-a repetat de aproximativ trei sau patru ori.

„Ultima dată, am ajuns la terapie intensivă cu insuficiență multiplă a organelor. Am avut insuficiență cardiacă, insuficiență hepatică, insuficiență renală și au trebuit să-mi scoată doi litri de lichid din plămâni și am stat acolo trei săptămâni, dar nu mă puteam mișca, nu puteam vorbi. Așa că am fost în terapie intensivă, eram pe oxigen și au adus întreaga mea familie să-mi ia rămas bun. Eram practic pe îngrijiri de final de viață”, a precizat Charlotte.

Medicii i-au spus că mai are doar 24 de ore de trăit

Charlottei i s-a spus că mai are doar 24 de ore de trăit, dar miraculos a supraviețuit și s-a recuperat complet. Acum, după 11 luni de abstinență, ea face voluntariat pentru Inspire Lancashire în cadrul campaniei „Hidden in Plain Sight”, care conștientizează problemele alcoolismului. Această campanie se concentrează pe persoanele cu dependențe care luptă cu demonii lor interiori și evidențiază faptul că aceste probleme pot fi ascunse în spatele unei aparențe exterioare aparent normale, dar pot avea consecințe grave, chiar fatale.

Charlotte susține că, de obicei, dependența este legată de persoane care se confruntă cu lupte îndelungate, dar în cazul ei, alcoolismul a capturat-o rapid.

„Povestea mea este mult diferită de a altor oameni. Cred că oamenii cred că trebuie să fii alcoolic de atât de mulți ani sau să începi ca băutor, apoi ca băutor excesiv și apoi să devii alcoolic. În schimb, încerc să conștientizez că poate să se întâmple atât de rapid, fără să-ți dai seama și apoi poate fi prea târziu pentru unele persoane. Am fost foarte aproape de moarte, toată familia mea credea că voi muri, dar eu nu aveam nicio idee pentru că eram într-o stare de confuzie totală. Aceasta a fost consecința în cazul meu după doi ani de consum intens de alcool”, a explicat Charlotte.

Inspire Lancashire a ajutat-o pe Charlotte să intre în reabilitare și să renunțe treptat la consumul de alcool. Relația ei cu serviciul rămâne puternică și Charlotte speră să inspire și pe alții să ceară ajutor pentru propriile lupte cu dependența. În viitor, ea urmărește să atingă un an de abstinență și să găsească un loc de muncă cu normă întreagă.