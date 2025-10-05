Consiliul Judeţean Iaşi e ținta hackerilor pe Facebook. Aceștia au schimbat numele instituției și imaginea de profil de pe contul oficial.

Cum arată acum Facebook-ul CJ Iași

Hackerii au schimbat numele în „Chicken Game 2” și au înlocuit și imaginea de profil.

Cum a reacționat reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi

Cum Consiliul Judeţean Iaşi e ținta hackerilor pe Facebook, instituția a transmis un comunicat oficial pentru a îndemna oamenii spre informare pe alte pagini.

„Pagina de Facebook a Consiliului Județean a fost ținta unui atac cibernetic, realizat prin compromiterea unui cont cu drepturi de administrator. Colaborăm cu reprezentanții Meta pentru recuperarea paginii și am cerut, de asemenea, sprijinul autorităților specializate în acest domeniu.

Până la restabilirea accesului, vă rugăm să ignorați orice postări noi care apar pe pagina respectivă și să utilizați celelalte canale oficiale de comunicare ale Consiliului Județean – pagina de Facebook și site-ul ”, au transmis reprezentanţii Consiliului Judeţean Iaşi.

În ce scandal e implicat Consiliul Județean Iași

Amintim că instituția, condusă de Costel Alexe, național izbucnit după ce mai mulți copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din oraș s-au infectat cu o bacterie în unitatea medică și au murit.

„În toate saloanele sunt grupuri sanitare cu chiuvetă, evident avizate de DSP”, a declarat președintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Numai că ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, declarase fix pe dos: „Eu nu înțeleg cum s-a primit aviz de funcționare pentru secția de ATI din acel corp renovat cu bani europeni. Atât timp cât secția de ATI nu are chiuvetă cu apă caldă sau cu apă rece în fiecare salon. Conform legislației în vigoare, într-un salon de ATI ești obligat să ai punct de spălare a mâinilor”.