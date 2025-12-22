Consiliul Județean Ilfov lansează campania umanitară „Donează păr pentru copii”

Consiliul Județean Ilfov a lansat o nouă campanie umanitară pentru copiii cu afecțiuni oncologice. O campanie menită să îi ajute pe mucuții care trec prin momente extrem de dificile 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗮̆ ,,𝗗𝗼𝗻𝗲𝗮𝘇𝗮̆ 𝗽𝗮̆𝗿 𝗽𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂 𝗰𝗼𝗽𝗶𝗶” Consiliul Județean Ilfov a aprobat proiectul „Donează păr pentru copii”, proiect prin care se mediatizează mesajul de a dona păr pentru micuții care trec prin tratamente dure și sunt afectați. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Asociația Hairmatching.

,,Am aprobat, astăzi, în ședința de consiliu, un proiect special, pentru copiii cu afecțiuni oncologice – un parteneriat pentru mediatizarea mesajului emoționat de a dona păr pentru micuții care trec prin tratamente dure și sunt afectați.

Acești copii trec prin încercări grele și au nevoie de înțelegere, de empatia noastră – prin donarea de păr îi ajutăm să se integreze în societate, îi susținem să aibă o stare emoțională mai bună.

Ce facem noi? Ducem mesajul campaniei Hairmatching în comunitate ilfoveană, contribuim la informarea cetățenilor cu privire la modalitățile de donare de păr, dar și la dezvoltarea unei rețele instituționale de sprijin și promovare la nivelul unităților medicale, educaționale, culturale și sociale aflate în coordonarea Consiliului Județean Ilfov.

Prin acest proiect, ne dorim să creștem numărul de donatori de păr în județul Ilfov.”, a transmis președintele . Campania urmărește transformarea donațiilor de păr în peruci medicale, oferite gratuit copiilor care își pierd podoaba capilară în urma tratamentelor oncologice. Pentru un copil, o perucă înseamnă mai mult decât un obiect: înseamnă șansa de a-și recăpăta încrederea, bucuria și puterea de a merge mai departe.