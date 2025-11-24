(CSAT) se reunește , 24 ianuarie, într-un context regional marcat de provocări de securitate și vulnerabilități strategice. Ședința are ca obiectiv principal analizarea planurilor de apărare ale României pentru perioada următoare, precum și evaluarea proiectelor pe care țara le propune Comisiei Europene prin Programul SAFE.

Analiza Strategiei Naționale de Apărare pentru 2025-2030

Un punct central pe agenda CSAT îl reprezintă Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025–2030, conform Adevărul.

Documentul, publicat de Administrația Prezidențială, subliniază că România se află „în pragul maturității naționale și statale depline”, într-o etapă în care își poate soluționa vulnerabilitățile interne și poate valorifica oportunitățile economice și geopolitice.

Strategia introduce conceptul de „independență solidară”, idee promovată de președintele Nicușor Dan, care vizează consolidarea poziționării României în regiune, dar și în cadrul alianțelor internaționale, printr-un echilibru între autonomia strategică și cooperarea cu partenerii euroatlantici.

Proiectele SAFE și cooperarea europeană în domeniul securității

Pe lângă planurile interne de apărare, România va discuta în CSAT și propunerile de proiecte ce urmează să fie trimise Comisiei Europene în cadrul Programului SAFE.

Aceste inițiative vizează dezvoltarea capacităților de securitate, întărirea infrastructurilor critice și adaptarea la noile tipuri de amenințări, inclusiv cele cibernetice.

Evaluarea riscurilor anticipate pentru anul 2026

Membrii CSAT vor analiza riscurile, amenințările și vulnerabilitățile estimate pentru 2026, într-un context în care situația securității regionale rămâne instabilă.

Ședința include și o evaluare a concluziilor rezultate din participarea României la exercițiul NATO „CMX-25”, dedicat managementului crizelor.

Combaterea traficului și consumului de droguri

Un alt subiect important pe ordinea de zi îl reprezintă raportul privind acțiunile derulate în primele șapte luni ale anului 2025 pentru combaterea traficului și consumului de droguri.

Fenomenul este considerat un risc major pentru siguranța națională, iar instituțiile sunt chemate să intensifice măsurile de prevenție și intervenție.

Prezentarea Strategiei în Parlament

După avizarea în CSAT, Strategia Națională de Apărare urmează să fie prezentată Parlamentului săptămâna viitoare.

Documentul va reprezenta baza pe care România își va construi politicile de securitate și apărare în următorii cinci ani.