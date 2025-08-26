Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat pe Facebook că la Constanța se construiște o nouă centrală termoelectrică pe amplasamentul vechiului CET Palas.

Proiectul, finanțat prin , va aduce eficiență energetică și este conceput să utilizeze și verde, pregătind orașul pentru un tranzit către energia verde.

Cuprins:

O investiție majoră pentru constănțeni

Cum va funcționa noua centrală

Ce a declarat Pîslaru

O investiție majoră pentru constănțeni

Dragoș Pîslaru a transmis un mesaj pe platforma Facebook legat de importanța acestui proiect nou, prezentându-l drept un pas important pentru siguranța energetică a Constanței.

„Este un pas uriaș pentru comunitatea de aici. O investiție de sute de milioane de lei, finanțată în mare parte prin PNRR, prinde contur și va oferi eficiență energetică și mai multă siguranță pentru oameni, pentru familiile care vor avea căldură și apă caldă la timp și la costuri sustenabile”, a scris ministrul potrivit declarației publice.

Cum va funcționa noua centrală

Proiectul va include o nouă centrală care va funcționa inițial pe gaz natural, dar care este pregătită și pentru tranzitul către energia verde, folosind hidrogenul, ceea ce reprezintă o oportunitate pentru Constanța de a face tranziția. Termenul estimat pentru finalizarea proiectului este 2026.

„Noua centrală va funcționa pe gaz natural, dar este deja pregătită să utilizeze hidrogen verde, ceea ce înseamnă că orașul are șansa să facă tranziția către o energie curată și durabilă”, a menționat Dragoș Pîslaru.

În paralel, lucrările la rețelele termice primare finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare sunt aproape finalizate, stadiul lor ajungând la 98%.

Ce a declarat Pîslaru

Ministrul a vorbit și despre rolul autorităților privind implicarea acestora în proiectul ce urmează să fie implementat.

„Am apreciat discuțiile purtate cu primarul Constanței, domnul Vergil Chițac, care susține cu determinare aceste investiții esențiale pentru oraș. Este nevoie de implicare locală și de colaborare strânsă pentru ca aceste proiecte să devină realitate și să aducă schimbarea de care comunitatea are nevoie”, a precizat Pîslaru pe Facebook.

„Constanța va avea o centrală modernă, capabilă să răspundă provocărilor climatice și nevoilor reale ale comunității. Aceasta este, pentru mine, esența investițiilor europene: proiecte concrete, care fac ca viața oamenilor să devină mai bună”, a încheiat ministrul.