Construcții Erbașu, despre lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”: „Ritmul e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii” (FOTO)

Traian Avarvarei
16 dec. 2025, 10:21
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Construcții Erbașu a anunțat că avansează cu lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” din Capitală. Acestea sunt de consolidare structurală, refacere a instalațiilor și pregătirea spațiilor interioare. Ritmul de lucru „e constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii”, a transmis compania.

Cum avansează lucrările la Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”

„🎼 De la primele etape de reabilitare la un ritm susținut al lucrărilor, proiectul 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐍𝐚𝐭̦𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐞 „𝐃𝐢𝐧𝐮 𝐋𝐢𝐩𝐚𝐭𝐭𝐢” avansează vizibil, pas cu pas.

Echipele noastre continuă lucrările de consolidare structurală, refacere a instalațiilor și pregătirea spațiilor interioare, astfel încât instituția să capete, treptat, forma modernă și sigură pe care o merită.

Lucrăm într-un ritm constant și bine coordonat, cu respect față de specificul arhitectural al clădirii, dar și cu atenția orientată spre viitorul elevilor și profesorilor care își vor desfășura aici activitatea artistică.

Fiecare etapă ne apropie de un obiectiv clar, redarea unui spațiu educațional și cultural care îmbină tradiția cu modernitatea, siguranța cu inspirația.
Construim pentru viitor.

În România”, a transmis Construcții Erbașu, pe Facebook.

Compania a promis „un spațiu dedicat artei merită să fie nu doar inspirant, ci și sigur și modern”: „Realizăm reabilitarea, consolidarea și modernizarea atât a școlii, cât și a căminului, punând accent pe siguranță și funcționalitate”.

