B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Construcții Erbașu: Va fi un spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical (FOTO)

Traian Avarvarei
15 apr. 2026, 12:44
Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Compania Construcții Erbașu a anunțat că ritmul de lucru al echipelor pe șantier e unul susținut, iar rezultatul va fi un „spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical”.

Construcții Erbașu, update despre lucrările la Spitalul Județean Tulcea

„Progresul de pe șantierul Spitalului Județean de Urgență Tulcea devine tot mai vizibil, fiecare zi de lucru aducând proiectul tot mai aproape de finalizare.🏥

Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut, fiind concentrate în această etapă pe execuția și integrarea instalațiilor, în paralel cu o coordonare riguroasă a echipelor din șantier. Această organizare eficientă asigură continuitatea intervențiilor și menținerea unui flux constant al execuției.

Fiecare etapă finalizată contribuie la conturarea unui obiectiv esențial: realizarea unui spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical, capabil să răspundă nevoilor reale ale comunității.

Lucrările sunt executate în echipă cu MiniMed Solutions și au ca beneficiari Consiliul Județean Tulcea și Spitalul Județean Tulcea. Mulțumim tuturor celor implicați pentru profesionalism și dedicare!

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.

Tags:
Citește și...
Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
Eveniment
Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
Eveniment
Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
Eveniment
Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
Polițiștii ar putea da amenzi celor care nu au asigurare obligatorie a locuinței. Câți bani scot din buzunar cei care nu au locuința asigurată
Eveniment
Polițiștii ar putea da amenzi celor care nu au asigurare obligatorie a locuinței. Câți bani scot din buzunar cei care nu au locuința asigurată
România trimite ajutor umanitar pentru Liban. 15 tone de alimente și echipamente vor ajunge la Beirut
Eveniment
România trimite ajutor umanitar pentru Liban. 15 tone de alimente și echipamente vor ajunge la Beirut
Trucul simplu care face ouăle ochi perfecte. Iată secretul dezvăluit de o expertă
Eveniment
Trucul simplu care face ouăle ochi perfecte. Iată secretul dezvăluit de o expertă
Cele mai inspirate cadouri de Dragobete: produse Vivasan pentru o surpriza perfectă pentru iubita ta
Eveniment
Cele mai inspirate cadouri de Dragobete: produse Vivasan pentru o surpriza perfectă pentru iubita ta
Rețeta simplă de chiftele la cuptor cu cartofi și sos mediteranean ladolemono. Iată cum se prepară
Eveniment
Rețeta simplă de chiftele la cuptor cu cartofi și sos mediteranean ladolemono. Iată cum se prepară
Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
Eveniment
Atac cibernetic masiv în Europa: Hackerii ruși au spart inclusiv mailuri ale armatei române
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Eveniment
Cutremur în România, miercuri dimineață. Ce magnitudine a avut și în ce orașe s-a simțit
Ultima oră
12:53 - Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
12:51 - Final tragic pentru o avocată de 28 de ani. A murit după două intervenții estetice făcute în Turcia
12:50 - Hermès ratează așteptările în primul trimestru. Vânzările încetinesc pe fondul tensiunilor globale și al scăderii cererii
12:36 - Popcornul crește glicemia? Ce spun specialiștii despre una dintre cele mai populare gustări
12:21 - Ce spune Andi Moisescu despre colaborarea cu Pro TV, după scoaterea din grilă a emisiunii „Apropo TV”: „Sunt un partener de cursă lungă”
12:14 - Sorin Grindeanu iese, din nou, la rampă după două săptămâni de tăcere: „trei vești proaste”. Anunțul mazilirii lui Ilie Bolojan
12:13 - Cine conduce, de fapt, economia României. Județul care face cei mai mulți bani din exporturi
12:04 - Regatul Unit anunță un nou ajutor masiv pentru Ucraina: miliarde de lire și 120.000 de drone
11:55 - Caz șocant în Craiova. O educatoare de la o grădiniță privată punea copiii să se bată între ei
11:46 - Încă un divorț în showbiz: Emilia Dorobanțu și soțul ei s-au despărțit după aproape 10 ani de căsnicie. Primele declarații