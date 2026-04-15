Lucrările la Spitalul Județean Tulcea sunt în toi. Compania Construcții Erbașu a anunțat că ritmul de lucru al echipelor pe șantier e unul susținut, iar rezultatul va fi un „spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical”.

Construcții Erbașu, update despre lucrările la Spitalul Județean Tulcea

„Progresul de pe șantierul Spitalului Județean de Urgență Tulcea devine tot mai vizibil, fiecare zi de lucru aducând proiectul tot mai aproape de finalizare.🏥

Lucrările se desfășoară într-un ritm susținut, fiind concentrate în această etapă pe execuția și integrarea instalațiilor, în paralel cu o coordonare riguroasă a echipelor din șantier. Această organizare eficientă asigură continuitatea intervențiilor și menținerea unui flux constant al execuției.

Fiecare etapă finalizată contribuie la conturarea unui obiectiv esențial: realizarea unui spital modern, sigur și aliniat standardelor actuale din domeniul medical, capabil să răspundă nevoilor reale ale comunității.

Lucrările sunt executate în echipă cu MiniMed Solutions și au ca beneficiari Consiliul Județean Tulcea și Spitalul Județean Tulcea. Mulțumim tuturor celor implicați pentru profesionalism și dedicare!

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis compania Construcții Erbașu, pe Facebook.