B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)

Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)

B1.ro
18 nov. 2025, 10:54
Construcții Erbașu: „Spitalul Județean de Urgență Tulcea își schimbă înfățișarea”. Care este stadiul lucrărilor (FOTO)
Spitalul Județean de Urgență Tulcea. Sursa foto: Constructii Erbasu / Facebook

Compania Construcții Erbașu a prezentat stadiul lucrărilor pe care le face la Spitalul Județean de Urgență Tulcea. Fațadele noului corp sunt finalizate integral, iar cele ale clădirii existente se apropie de final.

Cum merg lucrările la Spitalul Județean Tulcea

„Tot mai aproape de final!

𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐓𝐮𝐥𝐜𝐞𝐚 își schimbă înfățișarea, iar fiecare etapă încheiată de echipa noastră reprezintă un pas concret spre un spital modern și sigur.

Fațadele noului corp sunt finalizate integral, iar cele ale clădirii existente se apropie de final, în timp ce lucrările la instalații se desfășoară în ritm susținut. Fiecare etapă parcursă înseamnă un pas concret spre un spital modern, sigur și adaptat cerințelor medicale actuale.

Prin acest proiect, contribuim la consolidarea infrastructurii medicale a județului și la crearea unor condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical.

Lucrările sunt executate în echipă cu MiniMed Solutions și au ca beneficiari Consiliul Județean Tulcea și Spitalul Județean Tulcea.

Mulțumim tuturor celor implicați pentru profesionalism și dedicare!

Construim pentru viitor.
În România”, a transmis Construcții Erbașu, pe Facebook.

Tot în Tulcea, compania construiește și Sala Polivalentă. Aici, 85% din lucrări sunt deja realizate.

Tags:
Citește și...
Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
Eveniment
Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
Eveniment
Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Eveniment
Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe credincioși să prețuiască timpul și gesturile simple în fiecare zi: „Nu lăsa zgomotul lumii să-ți fure liniștea interioară”
Eveniment
Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe credincioși să prețuiască timpul și gesturile simple în fiecare zi: „Nu lăsa zgomotul lumii să-ți fure liniștea interioară”
Arta de a dărui: cum se transformă gesturile simple în experiențe memorabile
Eveniment
Arta de a dărui: cum se transformă gesturile simple în experiențe memorabile
Cum să ai un intestin sănătos? Recomandările Mihaelei Bilic, medic nutriționist
Eveniment
Cum să ai un intestin sănătos? Recomandările Mihaelei Bilic, medic nutriționist
Noile medicamente pentru slăbit „conving” creierul că mâncarea nu mai aduce plăcere, susțin cercetătorii americani
Eveniment
Noile medicamente pentru slăbit „conving” creierul că mâncarea nu mai aduce plăcere, susțin cercetătorii americani
Numărul copiilor cu hipertensiune aproape s-a dublat în ultimii 20 de ani. Iată ce arată datele
Eveniment
Numărul copiilor cu hipertensiune aproape s-a dublat în ultimii 20 de ani. Iată ce arată datele
Ilie Ilaşcu a murit. Fostul deținut politic avea 73 de ani
Eveniment
Ilie Ilaşcu a murit. Fostul deținut politic avea 73 de ani
Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu: Accident în care au fost implicate 12 persoane (VIDEO)
Eveniment
Plan Roșu de Intervenție în județul Sibiu: Accident în care au fost implicate 12 persoane (VIDEO)
Ultima oră
11:17 - Târgul de Crăciun din Craiova șochează vizitatorii! Cât trebuie să scoți din buzunar pentru 3 mici și o porție de cartofi
11:14 - Cum să transformi asigurarea de călătorie într-un aliat pentru vacanțe fără stres
11:14 - Guvernul lui Ilie Bolojan a pus ochii pe pensiile militarilor și polițiștilor. Cât vrea premierul să taie (VIDEO)
11:01 - Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial
10:34 - Fiscul a pus ochii pe Gigi Becali. Patronul FCSB nu poate justifica aproape 1,5 milioane de euro. Cum le răspunde celor de la ANAF
Catalin Drula
10:32 - Cum depășesc Adela Popescu și Radu Vâlcan momentele tensionate din căsnicie: „Niciodată nu am discutat despre divorț”
10:30 - Vremea în România, 18 noiembrie 2025: precipitații mixte și răcire semnificativă
10:28 - Trump a țipat în timpul unei discuții despre comerț și a rămas fără voce: „Sunt proști”/ „M-am enervat”
10:27 - Părintele Pimen Vlad îi îndeamnă pe credincioși să prețuiască timpul și gesturile simple în fiecare zi: „Nu lăsa zgomotul lumii să-ți fure liniștea interioară”
10:21 - Arta de a dărui: cum se transformă gesturile simple în experiențe memorabile