Compania Construcții Erbașu a prezentat stadiul lucrărilor pe care le face la Spitalul Județean de Urgență Tulcea. Fațadele noului corp sunt finalizate integral, iar cele ale clădirii existente se apropie de final.

Cum merg lucrările la Spitalul Județean Tulcea

„Tot mai aproape de final!

𝐒𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐔𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐚 𝐓𝐮𝐥𝐜𝐞𝐚 își schimbă înfățișarea, iar fiecare etapă încheiată de echipa noastră reprezintă un pas concret spre un spital modern și sigur.

Fațadele noului corp sunt finalizate integral, iar cele ale clădirii existente se apropie de final, în timp ce lucrările la instalații se desfășoară în ritm susținut. Fiecare etapă parcursă înseamnă un pas concret spre un spital modern, sigur și adaptat cerințelor medicale actuale.

Prin acest proiect, contribuim la consolidarea infrastructurii medicale a județului și la crearea unor condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical.

Lucrările sunt executate în echipă cu MiniMed Solutions și au ca beneficiari Consiliul Județean Tulcea și Spitalul Județean Tulcea.

Mulțumim tuturor celor implicați pentru profesionalism și dedicare!

Construim pentru viitor.

În România”, a transmis Construcții Erbașu, .

Tot în Tulcea, compania construiește și Sala Polivalentă. Aici,