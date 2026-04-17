Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 10:56
Sursă Foto: Pixabay.com
În primul trimestru al anului 2026, consumatorii români au recuperat 173.000 de euro. Suma a fost obținută cu sprijinul Centrului European al Consumatorilor din România, structură din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Datele apar într-un comunicat oficial al instituției.

Unde apar cele mai multe probleme pentru consumatori în 2026

Peste 2.500 de români au apelat, în această perioadă, la Centrul European al Consumatorilor din România pentru a-și rezolva problemele. În paralel, au fost înregistrate aproximativ 50 de solicitări venite din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și din Norvegia, Islanda și Regatul Unit. Acestea au fost transmise prin rețeaua centrelor europene, potrivit Agerpres.

Volumul este similar cu cel din prima jumătate a anului 2025. În realitate, acest lucru marchează o creștere de peste 80% a activității de la începutul lui 2026.

Transporturile conduc în topul reclamațiilor, cu 26,5%, urmate de îmbrăcăminte și încălțăminte, cu 20,9%, și de categoria diverselor produse și servicii, cu 16,7%. Mobilierul și echipamentele pentru gospodărie reprezintă 12,3% din sesizări, iar domeniul recreației și culturii 9,6%. Față de anul trecut, problemele legate de zboruri au scăzut ușor, în timp ce reclamațiile din zona fashion au crescut puternic, cu peste 40%. În același timp, sesizările privind mobilierul și produsele pentru casă au înregistrat o creștere de aproximativ 30%.

Cum îi ajută ECC România pe consumatori la nivel european

Sprijinul oferit de Centrul European al Consumatorilor din România nu se oprește la nivel național, ci face parte dintr-un mecanism european mai amplu. Instituția este integrată în Rețeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor. Aceasta reunește 29 de centre din toate statele membre ale Uniunii Europene, dar și din Islanda și Norvegia.

Prin această rețea, consumatorii beneficiază de informații, consiliere și sprijin real pentru soluționarea amiabilă a litigiilor transfrontaliere. Astfel, problemele apărute în alte țări pot fi rezolvate mai simplu și mai rapid.

În același timp, activitatea ECC România întărește rolul ANPC și contribuie direct la creșterea nivelului de protecție a consumatorilor, atât în România, cât și la nivel european.

Citește și...
Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
UE deblochează un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după schimbarea premierului din Ungaria
Nicușor Dan participă la o reuniune internațională privind securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz
Dani Mocanu și fratele său nu scapă de pușcărie. Tribunalul le-a respins contestația la executare
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Mercenarul Horațiu Potra rămâne în pușcărie. Înalta Curte a prelungit măsura arestului preventiv
Microbuze electrice „umflate" cu zeci de mii de euro. Cum au scăzut peste noapte prețurile la Iași și Arad, în timp ce procurorii europeni anchetează banii din PNRR
Se schimbă harta vacanțelor. Războiul din Iran trimite turiști din Germania și Austria spre România
10:51 - Caz medical rar în China. Un termometru înghițit în copilărie a fost descoperit după 20 de ani
10:17 - Lavinia Petrea, dezvăluiri despre culisele televiziunii. Ce spune jurnalista despre realitatea nevăzută de la TV: „Uneori citim cu nod în gât”
10:15 - Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea de 1 Mai
09:48 - Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
09:32 - România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
09:27 - Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
09:02 - Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
08:57 - Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
08:31 - Vremea, 17 aprilie: ploi, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni
08:29 - Astronauții Artemis II dezvăluie ce au trăit în spațiu și problemele neașteptate din timpul misiunii