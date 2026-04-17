În primul trimestru al anului 2026, consumatorii români au recuperat 173.000 de euro. Suma a fost obținută cu sprijinul Centrului European al Consumatorilor din România, structură din cadrul . Datele apar într-un comunicat oficial al instituției.

Unde apar cele mai multe probleme pentru consumatori în 2026

Peste 2.500 de români au apelat, în această perioadă, la pentru a-și rezolva problemele. În paralel, au fost înregistrate aproximativ 50 de solicitări venite din alte state membre ale Uniunii Europene, precum și din Norvegia, Islanda și Regatul Unit. Acestea au fost transmise prin rețeaua centrelor europene, potrivit Agerpres.

Volumul este similar cu cel din prima jumătate a anului 2025. În realitate, acest lucru marchează o creștere de peste 80% a activității de la începutul lui 2026.

Transporturile conduc în topul reclamațiilor, cu 26,5%, urmate de îmbrăcăminte și încălțăminte, cu 20,9%, și de categoria diverselor produse și servicii, cu 16,7%. Mobilierul și echipamentele pentru gospodărie reprezintă 12,3% din sesizări, iar domeniul recreației și culturii 9,6%. Față de anul trecut, problemele legate de au scăzut ușor, în timp ce reclamațiile din zona fashion au crescut puternic, cu peste 40%. În același timp, sesizările privind mobilierul și produsele pentru casă au înregistrat o creștere de aproximativ 30%.