Consumul excesiv de apă minerală poate dăuna sănătății. Ce spun nutriționiștii

Ana Beatrice
30 sept. 2025, 10:26
Sursa Foto: freepik.com

Consumul excesiv de apă minerală poate avea efecte negative asupra organismului, avertizează nutriționiștii. Deși această băutură este apreciată pentru gustul său plăcut și pentru conținutul de minerale esențiale, specialiștii subliniază că beneficiile apar doar atunci când este consumată cu moderație. În cantități mari, apa minerală poate aduce un aport ridicat de sodiu, favorizând creșterea tensiunii arteriale, dar și dezechilibre ale nivelului de calciu și magneziu, cu posibile efecte precum pietre la rinichi, crampe abdominale sau diaree.

De ce poate fi periculos consumul excesiv

Nutriționiștii spun că un consum excesiv de apă minerală aduce un aport ridicat de sodiu, care poate favoriza creșterea tensiunii arteriale, potrivit World Health Organization.

În plus, dezechilibrele minerale pot afecta serios organismul: prea mult calciu favorizează pietrele la rinichi, iar excesul de magneziu poate cauza diaree și crampe abdominale. De aceea, specialiștii recomandă verificarea etichetelor și alegerea unor sortimente cu conținut redus de sodiu.

Ce efecte are apa carbogazoasă asupra dinților și digestiei

Apa minerală carbogazoasă conține acid carbonic, care, pe termen lung, poate eroda smalțul dentar și crește riscul de carii. În plus, consumul excesiv de apă minerală poate provoca balonare, flatulență și disconfort abdominal. Persoanele cu sindrom de colon iritabil sau alte afecțiuni digestive sunt sfătuite să evite consumul frecvent pentru a nu-și agrava simptomele.

Cum putem consuma apa minerală fără riscuri

Specialiștii recomandă alternarea apei minerale cu apa plată pentru a asigura o hidratare corectă și sigură. Deși consumul excesiv de apă minerală poate provoca dezechilibre, de la aportul ridicat de sodiu, asociat cu creșterea tensiunii arteriale, până la acumulări de calciu sau magneziu care pot afecta rinichii și sistemul digestiv, în cantități moderate ea are și beneficii notabile. Apa minerală naturală poate sprijini digestia, poate aduce minerale utile precum calciu, magneziu sau bicarbonat și poate fi o alegere plăcută pentru diversificarea hidratării. Totuși, apa plată rămâne sursa de bază pentru hidratarea zilnică, fiind neutră, lipsită de riscuri pentru sănătatea dentară și contribuind la menținerea unui metabolism echilibrat.

