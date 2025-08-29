Poliția de Frontieră a anunțat că o familie formată din trei cetățeni români a fost prinsă pe Aeroportul Henri Coandă cu peste 159.000 de țigarete ascunse în bagajele de cală.

Întreaga cantitate a fost confiscată, iar cazul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, se arată într-un comunicat oficial, citat de .

Cuprins:

Cum a fost descoperită contrabanda

Peste 159.000 de țigarete confiscate

Ce se întâmplă cu cazul

Cum a fost descoperită contrabanda

Incidentul s-a petrecut pe 29 august 2025, în jurul orei 05.00, când de frontieră și angajații vamali de la Aeroportul Henri Coandă au inspectat bagajele unei familii care se întorcea din .

Cei trei membri, cu vârste cuprinse între 19 și 44 de ani, au optat pentru culoarul verde, destinat pasagerilor care nu au bunuri de declarat, dar suspiciunile autorităților au condus la un control mai detaliat.

Potrivit comunicatului, „poliţiştii de frontieră şi lucrătorii vamali au procedat la efectuarea unor controale amănunţite asupra bagajelor de cală ale persoanelor menționate, în urma cărora a fost descoperită, ascunsă şi nedeclarată, o cantitate semnificativă de pachete de ţigări netimbrate și inscripţionate cu numele unei mărci cunoscute”.

Peste 159.000 de țigarete confiscate

După verificări, autoritățile au constatat că în bagaje erau 159.200 de țigarete, adică 7.960 de pachete, toate fără timbru fiscal. „Toată cantitatea de țigări a fost confiscată de autoritatea vamală”, se menționează în comunicatul Poliției de Frontieră.

Ce se întâmplă cu cazul

Pentru încercarea de a introduce ilegal țigări în România, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea a fost sesizat. Dosarul se referă la „săvârşirea infracţiunii de contrabandă, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 270, alin. 2, lit. a din Legea 86/2006”, se arată în comunicat.

Potrivit legislației în vigoare, pentru încălcarea Legii 86/2006, fapta prevăzută de „Introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracţiunea de contrabandă şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi”