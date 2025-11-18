Un contrabandist de țigări a fost scăpat de poliție într-un lan de porumb după ce l-a urmărit câțiva kilometri. Agenții au tras cu armele din dotare în timpul urmăririi, însă degeaba.

Contrabandist scăpat în lanul de porumb

Un șofer suspectat că face cu țigări, în județul Suceava, a reușit să scape de poliție după o urmărire de câțiva kilometri. El a fost urmărit după ce a refuzat să oprească la semnalele autorităților. Agenții au făcut uz inclusiv de armă, în timpul urmăririi, dar l-au pierdut pe contrabandist într-un lan de porumb. Informația a fost confirmată de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, Ionuţ Epureanu.

Potrivit comunicării IPJ Suceava, un echipaj din cadrul Biroului Rutier al Poliției Suceava a cerut unui autoturism să se oprească, la ieşirea din municipiul Suceava către municipiul Fălticeni. Șoferul a refuzat să se conformeze și a accelerat, încercând să scape de polițiști. El a ieșit pe DN 2-E85, pe drumul către municipiul Fălticeni.

În acest context, poliștii rutieri au solicitat ajutorul altor echipaje suplimentare, inclusiv de la nivelul Poliţiei Municipiului Fălticeni. Aceștia au încercat să oprească autoturismul urmărit.

La câțiva kilometri distanță de ieșirea din municipiul Suceava, şoferul a virat pe un drum de pământ. El a abandonat mașina și a reușit să scape de polițiști fugind într-un lan de porumb.

Urmărirea a continuat pe jos

Purtătorul de cuvânt al a transmis că urmărirea a continuat pe jos. Polițiștii au tras câteva în plan vertical, însă nu au reușit să-l oprească pe contrabandist. Polițiștii nu au tras împotriva bărbatului și nici asupra autovehiculului.

„Poliţiştii din cadrul echipajului au încercat urmărirea pedestră, au somat şoferul fugar şi au executat trei focuri de avertisment în plan vertical, acesta fiind însă pierdut pe terenul accidentat, în lanul de porumb. Poliţiştii au evaluat permanent obiectiv situaţia atât în cadrul urmăririi auto, cât şi pedestre, neutilizând armamentul direct asupra vehiculului sau bărbatului urmărit, luând în considerare pericolele şi urmările asociate”, a precizat Epureanu.

Potrivit sursei citate, la verificarea au fost găsite mai multe colete cu țigări. Drept urmare, autoturismul a fost preluat de echipa operativă din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice IPJ Suceava. În acest caz sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă.

Poliția îl caută pe contrabandist

Polițiștii au mai transmis că șoferul urmează să fie identificat și să fie sancționat pentru abaterile la regimul rutier. Legea îl obligă pe proprietarul mașinii să dezvăluie datele de identificare ale conducătorului auto, dacă a împrumutat mașina. De asemenea, dacă se va constata că este vorba despre un contrabandist, el va fi cerett penal și pentru această infracțiune.