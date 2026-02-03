Poliția Locală a Municipiului București a desfășurat controale ample în zonele centrale ale orașului, după ce, la peste 24 de ore de la oprirea ninsorii, trotuarele au rămas acoperite cu gheață. Temperaturile scăzute au transformat suprafețele necurățate într-un real pericol pentru pietoni, mai ales în zonele intens circulate.

Controale ample, în București: Câte amenzi au fost date și ce valoare au avut sancțiunile

Potrivit informațiilor transmise de autorități, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor a ajuns la aproximativ 100.000 de lei. Reprezentanții subliniază că acțiunile de control vor continua și în perioada următoare, având în vedere condițiile meteo care favorizează formarea poleiului.

„În total, pentru trotuare pline necurăţate de zăpadă sau gheaţă, poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au dat 41 de sancţiuni în valoare totală de circa 100.000 de lei. Respectarea regulilor nu este doar o obligaţie legală, ci şi un gest de responsabilitate civică. Cine nu înţelege asta, suportă consecinţele”, au transmis reprezentanții Poliției Locale, potrivitr .

Controale ample, în București: Ce zone au fost verificate de Poliția Locală

Controalele s-au desfășurat, în special, în zona centrală a Capitalei, pe artere și în puncte intens circulate, precum bulevardele Carol, Lascăr Catargiu, Magheru, Calea Victoriei, Bd. Regina Elisabeta, dar și în Piața Amzei, Centrul Istoric sau pe străzile Arthur Verona, George Enescu și Episcopiei.

Ce se întâmplă cu cei care nu curăță trotuarele

Reprezentanții Poliției Locale au precizat că, în multe cazuri, comercianții sau administratorii spațiilor au intervenit pe loc, după discuțiile cu agenții, ceea ce a dus la aplicarea unor sancțiuni mai mici. Totuși, au existat și situații în care nu s-au luat măsuri, iar amenzile au fost aplicate proporțional cu gravitatea abaterii.

„Vestea bună e că marea parte din cei cu care am discutat pe parcursul zilei de ieri au înţeles demersul nostru. Iar acolo unde am găsit comercianţi care au trecut la lopată pe loc, sancţiunea a fost mai mică. Din păcate, deşi le-am pus în vedere ce trebuie să facă, am întâlnit şi societăţi unde nu s-a luat nicio măsură”, au mai precizat aceștia.

Ce riscă bucureștenii care ignoră obligațiile legale?

Autoritățile reamintesc că amenzile diferă în funcție de statutul contravenientului. Persoanele fizice pot fi sancționate cu sume cuprinse între 200 și 500 de lei, în timp ce persoanele juridice riscă amenzi între 500 și 2.000 de lei. În ziua precedentă controalelor, aproximativ 300 de persoane fizice și firme au fost somate să curețe trotuarele.