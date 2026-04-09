Controalele ANPC din aprilie 2026 scot la iveală o realitate îngrijorătoare din comerțul alimentar și sectorul HoReCa. Inspectorii au descoperit abateri grave și au aplicat sancțiuni consistente în toată țara.

Cum au avut loc inspecțiile ANPC

În perioada 6-9 aprilie 2026, comisarii au desfășurat o amplă acțiune de control la nivel național, vizând peste 1.000 de operatori economici din domenii sensibile. Verificările au inclus atât magazine alimentare, cât și unități de alimentație publică, unde riscurile privind siguranța alimentelor rămân ridicate.

Inspectorii au urmărit în special modul de manipulare și depozitare a produselor perisabile, cu accent pe carnea de miel, intens consumată în această perioadă. Rezultatele arată o imagine îngrijorătoare, cu numeroase abateri de la normele sanitare și de etichetare.

Ce probleme grave au fost descoperite

Printre cele mai frecvente nereguli identificate se numără depozitarea improprie a carcaselor de miel și utilizarea unor echipamente neigienizate, afectate de rugină sau murdărie acumulată. Spațiile de depozitare prezentau condiții necorespunzătoare, cu urme vizibile de sânge, resturi alimentare și impurități.

De asemenea, inspectorii au descoperit produse din carne fără etichete sau elemente de identificare, dar și alimente păstrate la temperaturi inadecvate. În unele unități, ouăle aveau impurități, ambalajele erau deteriorate, iar agregatele frigorifice prezentau defecțiuni sau acumulări excesive de gheață.

Aceste deficiențe ridică semne serioase de întrebare privind respectarea normelor de igienă și protecția consumatorilor, mai ales în contextul unei perioade cu consum crescut.

Ce sancțiuni au aplicat autoritățile

În urma controalelor, ANPC a aplicat 788 de contravenționale, valoarea totală ridicându-se la aproximativ 3,8 milioane de lei. În paralel, inspectorii au emis 513 avertismente, încercând să corecteze rapid abaterile constatate în teren, scrie stiripesurse.ro.

Autoritățile au retras definitiv de la comercializare produse neconforme în valoare de peste 123.000 de lei și au oprit temporar produse de peste 200.000 de lei.

În cazurile grave, inspectorii au decis suspendarea temporară a activității pentru 11 operatori economici, până la remedierea completă a deficiențelor constatate. Măsura vine ca un semnal clar că abaterile repetate sau grave nu mai sunt tolerate de autorități.