Controale la școli și grădinițe din Buzău. DSP a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Buzău a retras 41 de sanitare de funcţionare, în urma unor controale desfăşurate la nivelul mai multor unități de învățământ din acest județ.

Ce s-a întâmplat

Odată cu începerea noului an școlar, au început și verificările. Inspectorii sanitari au făcut controale la 78 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău.

Activițățile s-au derulat pe parcusul lunii septembrie. Printre neregulile găsite se numără următoarele: modificarea structurii autorizate sau a condiţiilor de igienă fără a fi notificată în prealabil DSP sau neasigurarea de căi de acces, spaţii de joacă separate pentru grădiniţele cu program normal care funcţionează în incinta unor unităţi şcolare, conform Agerpres.

Ce nereguli s-au găsit

neasigurarea cu grilaje de protecţie împotriva accidentelor a corpurilor de încălzire

neasigurarea muşamalelor de protecţie a saltelelor de la creşe

neinscripţionarea ustensilelor de curăţenie cu destinaţia acestora

neasigurarea spaţiilor special pentru depozitarea acestora

neefectuarea operaţiunilor DDD

neasigurarea de apă potabilă din surse autorizate sanitar

utilizarea de produse biocide cu termen de valabilitate expirat

neefectuarea cursurilor ”Noţiuni fundamentale de igienă” de către personalul de curăţenie

Ce sancțiuni au fost aplicate

În urma acestor verificări, au fost aplicate mai multe avertismente. De asemenea, au fost retrase mai multe autortizații sanitare de funcționare.

„Au fost aplicate 17 avertismente, conform OUG nr. 2/2001 şi s-au retras 41 autorizaţii sanitare de funcţionare”, a transmis DSP Buzău.

Autorităţile vor monitoriza dacă instituţiile verificate vor pune în aplicare măsurile de remediere.

Ce este DSP Buzău

este serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului Sănătății, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile și programele naționale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidențele statistice pe probleme de sănătate precum și de planificare și derulare a investițiilor finanțate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Direcția de Sănătate Publică a Județului Buzău evaluează, coordonează și monitorizează modul de asigurare a asistenței medicale curative și profilactice din unitățile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistență medicală oricărei persoane din raza județului.