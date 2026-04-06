Controale masive ale Gărzii de Mediu împotriva braconajului piscicol în România. Ce au descoperit comisarii (VIDEO)

Iulia Petcu
06 apr. 2026, 21:47
sursa foto: Garda Naţională de Mediu Facebook
Cuprins
  1. Ce au descoperit comisarii în timpul controalelor
  2. Ce măsuri au fost luate împotriva celor implicați

Garda Națională de Mediu a desfășurat controale extinse în ultimele două săptămâni, vizând combaterea pescuitului ilegal și protejarea resurselor naturale. Acțiunile au dus la confiscări importante și la sancțiuni aplicate operatorilor implicați în activități ilegale.

Ce au descoperit comisarii în timpul controalelor

Echipele de control au identificat și scos din apă peste șase kilometri de plase de pescuit montate ilegal, utilizate pentru capturi neautorizate. Printre acestea s-au regăsit plase monofilament, setci și unelte improvizate, unele abandonate și fără marcaje clare.

Aceste echipamente reprezintă un risc major atât pentru ecosistemele acvatice, cât și pentru siguranța oamenilor, deoarece pot rămâne active în apă perioade lungi. În plus, autoritățile au descoperit cantități semnificative de pește transportat fără acte de proveniență.

Garda Națională de Mediu a mobilizat 30 de comisari în cadrul acțiunii naționale de combatere a braconajului piscicol, alături de Poliția Rutieră și Jandarmerie. Am acționat simultan în zonele de risc ridicat de pe Olt, Dunăre (inclusiv Clisura Dunării), Delta Dunării și litoralul Mării Negre. Peste 2.400 de vehicule au fost verificate pentru a depista transportul ilegal de pește braconat. Rezultatele sunt impresionante și îngrijorătoare”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu, pe Facebook.

Ce măsuri au fost luate împotriva celor implicați

Autoritățile au aplicat amenzi în valoare totală de 180.000 de lei și au întocmit mai multe sesizări penale pentru încălcarea legislației în domeniu. De asemenea, mai multe vehicule utilizate pentru transportul ilegal au fost indisponibilizate, relatează Digi24.

Sute de kilograme de pește au fost confiscate din mijloace de transport dotate cu sisteme de refrigerare, utilizate pentru distribuția produselor fără documente legale. Într-un caz, aproximativ 150 de kilograme de pește au fost reintroduse în mediul natural.

Totodată, un operator economic a fost sancționat penal după ce a refuzat accesul echipelor de control, iar unelte de pescuit în valoare de zeci de mii de lei au fost confiscate.

„Protejarea biodiversității nu este o opțiune, ci o responsabilitate directă. În teren vedem clar cât de mare este presiunea asupra resurselor naturale, iar astfel de acțiuni sunt esențiale pentru a o reduce. Nu ne oprim aici – vom continua controalele cu aceeași intensitate pentru a descuraja orice activitate ilegală. Resursele naturale aparțin tuturor și trebuie protejate ca atare”, a declarat Marius Niță, comisar general adjunct al Gărzii Naționale de Mediu.

