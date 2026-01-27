O întâmplare petrecută în ultima zi a anului 2025 la restaurantul vegan „Il Pangolino” din Casale Monferrato, Italia, a stârnit controverse. Patroana locației, Alice Giacobone, a refuzat să încălzească un borcănel cu mâncare pentru un de șase luni, invocând atât motive sanitare, cât și etice. Incidentul a provocat reacții mixte în mediul online.

Motivul refuzului: reguli sanitare stricte

Doi dintre clienți au cerut ca borcănelul cu piure de curcan și cartofi să fie încălzit în bucătărie, însă Giacobone a spus „nu”, scrie Click.

„Nu este doar o problemă etică, ci și una de igienă, (…). În primul rând, există reglementările HACCP, care interzic în mod expres încălzirea alimentelor externe care nu au fost preparate în bucătărie pentru a evita contaminarea. Era, de fapt, un produs despre care nu aveam nicio informație. Nu știam de unde sau când fusese cumpărat și nici dacă fusese depozitat corespunzător. Poate că nu pare o mare problemă, dar dacă mâncarea ar fi fost contaminată, aș fi răspuns pentru orice problemă cauzată copilului”, a spus femeia.

Aspectul etic și meniul vegan

Pe lângă regulile sanitare, proprietara a adus în discuție și principiile etice ale restaurantului.

„Există cu siguranță și un aspect etic: nu doresc ca în bucătăria mea să fie aduse produse din carne. Este important pentru mine, dar cu siguranță, având în vedere nevoile unui copil, ar fi putut chiar să treacă pe plan secund”, a adăugat Giacobone.

Versiunea părinților

Potrivit părinților, solicitarea lor a fost una simplă și politicos formulată: „Am cerut doar puțină apă caldă pentru a încălzi piureul la bain-marie. Am explicat politicos că afară erau doar 3 grade”.

Ei susțin că refuzul a fost exagerat și că au fost jigniți în repetate rânduri.

Reacții în mediul online

Incidentul a stârnit discuții aprinse pe internet. Unele persoane și-au exprimat nemulțumirea față de atitudinea proprietarei, în timp ce altele i-au luat apărarea.

Alice Giacobone a relatat că un grup de susținători a organizat chiar un prânz special pentru ea: „Un grup de oameni a organizat un prânz special pe 1 februarie pentru a mă susține”.