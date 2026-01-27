B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Controverse în Italia! Patroana unui restaurant vegan a refuzat să încălzească mâncarea pentru un bebeluș

Controverse în Italia! Patroana unui restaurant vegan a refuzat să încălzească mâncarea pentru un bebeluș

Selen Osmanoglu
27 ian. 2026, 10:33
Controverse în Italia! Patroana unui restaurant vegan a refuzat să încălzească mâncarea pentru un bebeluș
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Motivul refuzului: reguli sanitare stricte
  2. Aspectul etic și meniul vegan
  3. Versiunea părinților
  4. Reacții în mediul online

O întâmplare petrecută în ultima zi a anului 2025 la restaurantul vegan „Il Pangolino” din Casale Monferrato, Italia, a stârnit controverse. Patroana locației, Alice Giacobone, a refuzat să încălzească un borcănel cu mâncare pentru un bebeluș de șase luni, invocând atât motive sanitare, cât și etice. Incidentul a provocat reacții mixte în mediul online.

Motivul refuzului: reguli sanitare stricte

Doi dintre clienți au cerut ca borcănelul cu piure de curcan și cartofi să fie încălzit în bucătărie, însă Giacobone a spus „nu”, scrie Click.

„Nu este doar o problemă etică, ci și una de igienă, (…). În primul rând, există reglementările HACCP, care interzic în mod expres încălzirea alimentelor externe care nu au fost preparate în bucătărie pentru a evita contaminarea. Era, de fapt, un produs despre care nu aveam nicio informație. Nu știam de unde sau când fusese cumpărat și nici dacă fusese depozitat corespunzător. Poate că nu pare o mare problemă, dar dacă mâncarea ar fi fost contaminată, aș fi răspuns pentru orice problemă cauzată copilului”, a spus femeia.

Aspectul etic și meniul vegan

Pe lângă regulile sanitare, proprietara a adus în discuție și principiile etice ale restaurantului.

„Există cu siguranță și un aspect etic: nu doresc ca în bucătăria mea să fie aduse produse din carne. Este important pentru mine, dar cu siguranță, având în vedere nevoile unui copil, ar fi putut chiar să treacă pe plan secund”, a adăugat Giacobone.

Versiunea părinților

Potrivit părinților, solicitarea lor a fost una simplă și politicos formulată: „Am cerut doar puțină apă caldă pentru a încălzi piureul la bain-marie. Am explicat politicos că afară erau doar 3 grade”.

Ei susțin că refuzul a fost exagerat și că au fost jigniți în repetate rânduri.

Reacții în mediul online

Incidentul a stârnit discuții aprinse pe internet. Unele persoane și-au exprimat nemulțumirea față de atitudinea proprietarei, în timp ce altele i-au luat apărarea.

Alice Giacobone a relatat că un grup de susținători a organizat chiar un prânz special pentru ea: „Un grup de oameni a organizat un prânz special pe 1 februarie pentru a mă susține”.

Tags:
Citește și...
Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
Eveniment
Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
„O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public
Eveniment
„O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public
Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
Eveniment
Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
Criminali la vârsta copilăriei. Atrocități comise cu sânge rece de minori (FOTO)
Eveniment
Criminali la vârsta copilăriei. Atrocități comise cu sânge rece de minori (FOTO)
Proteste în Serbia. Traficul cu automarfare la frontiera cu România a fost afectat
Eveniment
Proteste în Serbia. Traficul cu automarfare la frontiera cu România a fost afectat
O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez
Eveniment
O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez
Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
Eveniment
Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
Eveniment
Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Eveniment
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
Eveniment
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
Ultima oră
12:04 - Momente delicioase: idei care fac orice masă memorabilă
11:51 - Mașini Volvo secondhand verificate atent, disponibile prin AutoDelRulate din Suceava
11:42 - „O palmă pentru toți cei cu adevărat nevoiași”. Val de reacții în Germania după ce un cerșetor cu haine de marcă a fost surprins în public
11:37 - Detaliul care a ieșit la iveală din trecutul turcului evadat. Cum a ajuns să se pozeze cu PF Daniel și ce s-a întâmplat după vizita la Patriarhie
11:18 - Criminali la vârsta copilăriei. Atrocități comise cu sânge rece de minori (FOTO)
11:18 - Bula suveranistă s-a izbit de zidul american și s-a spart. Delegația AUR s-a întors cu coada între picioare din SUA. Nimeni nu e interesat de Călin Georgescu (VIDEO)
11:11 - Cum ar vota Ilie Bolojan la un referendum de unire cu Republica Moldova. Răspunsul clar dat de premierul României
10:44 - Ce spune premierul Ilie Bolojan despre introducerea impozitării progresive. Va fi sau nu implementată în România
10:14 - Ilie Bolojan a ajuns la capătul răbdării. Dă afară PSD de la guvernare? „Au mai fost guverne minoritare” (VIDEO)
10:10 - Surse: Dezastrul din Primăria Capitalei provoacă tensiuni mari în coaliție. Ce ar fi anunțat primarul General, Ciprian Ciucu