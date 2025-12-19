În urma unui studiu, cercetătorii au ajuns la o concluzie clară: Mozart a fost o excepție. Nu există copii minune. Succesul majorității artiștilor adulți de top este datorat dezvoltării treptate, nu unei înzestrări din naștere. Studiul arată, de asemenea, că cei care demonstrează performanțe remarcabile în copilărie, rareori ajung în topuri mai târziu, când sunt .

Ce contribuie la succesul unui om

În toate disciplinele studiate, se pare că o cheie a succesului pe termen lung este și „dezvoltarea treptată a performanței și angajamentul pe termen lung față de diverse discipline”, spune Arne Güllich, autorul studiului și om de știință. Datele dovedesc că cei care cultivă trei pasiuni au mai multe șanse să atingă apogeul carierei lor mai târziu.

De altfel, și interesele variante pot contirbui la succesul unei persoane. Persoanele cu adevărat talentate își descoperă menirea în timp, iar până atunci, reușesc să își dezvolte o gândire flexibilă, să aibă o perspectivă largă asupra a ce îi înconjoară. „Prin experiențe de învățare diferite, ne îmbunătățim capitalul de cunoștințe și deprindem metode de învățarea care facilitează învățarea specializată pe termen lung, la un nivel foarte ridicat, pe parcursul a mulți, mulți ani”, explică autorul studiului, potrivit .

De ce nu există, de fapt, copii minune

Antrenamentul specific care începe prea devreme poate duce la epuizarea profesională, frustrarea față de monotonie și lipsa timpului liber cu prietenii, explică Güllich. Pubertatea poate fi, de asemenea, un factor care poate face ca un „copil minune” să își piardă „strălucirea”. Sau din contră, să și-o găsească. Procesele hormonale pot fie să îmbunătățească performanța, fie să o împiedice, constată Güllich.

De altfel, diferențele de dezvoltare dintre copii poate da impresia că unul este cu mult mai înzestrat artistic decât celălalt, când în realitate, doar este mai mare ca vârstă și timpul său de pregătire a fost mai îndelungat.

Ce pot să facă părinții în loc să spere la a avea copii minune

Datele colectate în timpul studiului arată că sportivii de talie mondială s-au alăturat programelor de dezvoltare a talentelor cu trei ani mai târziu decât copiii despre care se credea că s-au născut înzestrați cu un talent.

„Cu alte cuvinte, participarea timpurie la programele de dezvoltare a talentelor se corelează negativ cu performanța mondială, pe termen lung”, a concluzionat Güllich.

Prin urmare, sugestia autorului este de a încuraja copilul să-și dezvolte o paletă mai largă de interese, decât să se focuseze de la o vârstă foarte fragedă pe o singură disciplină.