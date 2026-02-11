Par liniștiți. Par ocupați. Par în regulă. Dar în spatele ecranelor aprinse ore întregi, duc lupte pe care nu le spun nimănui. Trăiesc într-o lume digitală în care sunt permanent conectați, dar emoțional tot mai izolați.

În România, unul din doi adolescenți se confruntă cu . Este o realitate care nu mai poate fi ignorată. Și totuși, prea puțini ajung să primească ajutor specializat. De ce? Pentru că încă există teamă, rușine și ideea greșită că mersul la psiholog înseamnă că „ceva este în neregulă” cu familia.

Când trebuie să ducem copilul la psiholog

Nu orice reacție intensă este un motiv de panică, dar nici orice schimbare nu trebuie ignorată. Decizia de a apela la psihoterapie presupune echilibru. În realitate, mulți părinți oscilează între două extreme. Unii intră în alertă la primul conflict sau la prima criză și caută imediat ajutor specializat. Alții resping ideea de consiliere, convinși că totul este normal și că timpul va rezolva orice.

Există însă situații care pun o presiune reală pe copil. O despărțire în familie, schimbarea școlii, mutarea într-o altă casă sau într-un alt oraș sunt momente dificile chiar și pentru un adult. Adaptarea cere resurse emoționale pe care un copil nu le are încă pe deplin dezvoltate. În astfel de contexte, sprijinul unui specialist poate ajuta copilul să înțeleagă ce simte și să învețe cum să gestioneze schimbarea.

Există semnale care nu ar trebui ignorate, mai ales când apar schimbări vizibile în comportamentul copilului. Un copil care se retrage din activitățile care înainte îi făceau plăcere sau care devine trist și apatic transmite un mesaj clar. , modificările apetitului, iritabilitatea accentuată ori scăderea performanței școlare pot indica faptul că nu mai este vorba doar despre o fază trecătoare.

Ce rol au părinții în echilibrul emoțional al copilului

Un copil nu ajunge adult echilibrat din întâmplare. Are nevoie de prezența reală a părinților, nu doar fizică, ci emoțională. Copiii învață prin imitare, iar primul lor reper sunt adulții din casă. De aceea, timpul petrecut împreună nu este un moft, ci o investiție directă în sănătatea lor emoțională. Joaca, poveștile, conversațiile simple de seară construiesc încredere și siguranță. Tehnologia nu este un dușman, dar trebuie dozată atent. Tabletele și telefoanele pot deveni ușor un substitut pentru conexiunea autentică.

„Eu am întotdeauna prima întâlnire cu părinţii, nu direct cu copiii. Vorbim despre cum să-i spună copilului. Copilul trebuie să înţeleagă în primul rând că psihologul nu este prietenul părinţilor şi nici al lui, ci este un specialist cum este spre exemplu un medic. Doar că nu foloseşte injecţii sau medicamente, ci foloseşte poveşti, jocuri, comunicare”, a transmis un psiholog clinician şi consilier psihologic, notează observatornews.ro.