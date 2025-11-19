B1 Inregistrari!
Copiii din România intră tot mai devreme pe terenul periculos al dependențelor: jocuri online, alcool și fumat chiar de la 10 ani

Ana Beatrice
19 nov. 2025, 15:41
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de devreme încep copiii să consume alcool, tutun și să dezvolte dependențe
  2. Cât de devreme apar comportamentele de risc la copii

Copiii de 10-14 ani petrec zilnic timp în jocuri online. Aproape 70% dintre ei folosesc constant astfel de platforme. De asemenea, un copil din trei a consumat alcool cel puțin o dată, iar peste 13% au încercat și fumatul.

Aceste date alarmante provin din primul studiu național despre comportamentele de risc ale preadolescenților. Documentul a fost prezentat miercuri în Parlament de World Vision România.

Cât de devreme încep copiii să consume alcool, tutun și să dezvolte dependențe

Un studiu pe aproape 3.000 de copii arată că mulți încep alarmant de devreme să consume alcool, să fumeze și chiar să experimenteze diverse droguri. Datele indică faptul că aproape o treime dintre copiii cu vârste între 10 și 14 ani au băut alcool cel puțin o dată. În plus, circa 19% spun că au băut în ultimele 12 luni, ceea ce ridică semnale serioase. Dacă un adult din familie consumă alcool în exces, riscul pentru copil crește semnificativ. În astfel de situații, probabilitatea ca minorul să înceapă să bea este de aproape trei ori mai mare.

Nici fumatul nu începe mai târziu. 13% dintre copiii analizați spun că au încercat cel puțin o dată o țigară. Procentul fumătorilor crește brusc odată cu vârsta, de la 6% la zece ani la 27% la 14 ani. Și țigările electronice câștigă teren rapid, iar 18% dintre fumătorii de 14 ani le folosesc în mod regulat.

Cât de devreme apar comportamentele de risc la copii

Pot pierde bani ușor în jocurile online, iar mulți copii ajung zilnic pe platforme care îi expun la astfel de riscuri. Cei care se percep extrem de săraci sau foarte bogați dezvoltă mai rapid comportamente problematice, de la alcool și fumat până la jocuri de noroc.

Datele arată că jocurile de noroc sunt de cinci ori mai frecvente în rândul copiilor care se simt „mult mai săraci”. Consumul de droguri debutează tot mai devreme, 1% dintre copii încercând marijuana în jurul vârstei de zece ani.

Aproximativ 3,4% ajung să testeze droguri de mare risc, semn al unor vulnerabilități emoționale timpurii. Cercetătorii subliniază că un comportament de risc îl favorizează rapid pe următorul, expunând preadolescenții la dependențe multiple.

