Copiii de 10-14 ani petrec zilnic timp în jocuri online. Aproape 70% dintre ei folosesc constant astfel de platforme. De asemenea, un copil din trei a consumat alcool cel puțin o dată, iar peste 13% au încercat și fumatul.

Aceste date alarmante provin din primul studiu național despre comportamentele de risc ale preadolescenților. Documentul a fost prezentat miercuri în Parlament de .

Cât de devreme încep copiii să consume alcool, tutun și să dezvolte dependențe

Un studiu pe aproape 3.000 de copii arată că mulți încep alarmant de devreme să consume alcool, să fumeze și chiar să experimenteze diverse droguri. Datele indică faptul că aproape o treime dintre copiii cu vârste între 10 și 14 ani au băut alcool cel puțin o dată. În plus, circa 19% spun că au băut în ultimele 12 luni, ceea ce ridică semnale serioase. Dacă un adult din familie consumă alcool în exces, riscul pentru copil crește semnificativ. În astfel de situații, probabilitatea ca minorul să înceapă să bea este de aproape trei ori mai mare.