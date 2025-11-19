Nici fumatul nu începe mai târziu. 13% dintre copiii analizați spun că au încercat cel puțin o dată o țigară. Procentul fumătorilor crește brusc odată cu vârsta, de la 6% la zece ani la 27% la 14 ani. Și țigările electronice câștigă teren rapid, iar 18% dintre fumătorii de 14 ani le folosesc în mod regulat.
Cât de devreme apar comportamentele de risc la copii
Pot pierde bani ușor în jocurile online, iar mulți copii ajung zilnic pe platforme care îi expun la astfel de riscuri. Cei care se percep extrem de săraci sau foarte bogați dezvoltă mai rapid comportamente problematice, de la alcool și fumat până la jocuri de noroc.
Datele arată că jocurile de noroc sunt de cinci ori mai frecvente în rândul copiilor care se simt „mult mai săraci”. Consumul de droguri debutează tot mai devreme, 1% dintre copii încercând marijuana în jurul vârstei de zece ani.
Aproximativ 3,4% ajung să testeze droguri de mare risc, semn al unor vulnerabilități emoționale timpurii. Cercetătorii subliniază că un comportament de risc îl favorizează rapid pe următorul, expunând preadolescenții la dependențe multiple.