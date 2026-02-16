Polițiștii anchetează moartea unui copil în vârstă de doar 3 ani din Tulcea. El a fost găsit fără viață, cu urme de lovituri pe corp. Un vecin al familiei a dat alarma.
Mama, care are 24 de ani, se mutase de curând cu băiețelul în casa iubitului. Cu ei locuia și tatăl partenerului femeii.
Procurorii acuză că ei l-ar fi bătut pe copil pentru că făcea dezordine în casă, apoi l-au culcat.
Suspectul spune că nu știe nimic: „După ce i-a făcut baie prietena mea, l-am băgat în alta cameră. Și, când m-am întors dimineața…era țeapăn”.
Tatăl suspectului: „Râdeau, îl băteau, „fii cuminte”, eu știu ce făceau? Dimineața, când am intrat, l-am găsit mort”.
Copilul a fost găsit mort, cu urme de lovituri pe corp. Mama și partenerul ei n-au anunțat poliția și intenționau să îngroape trupul în curte, spun sursele Pro TV. Un vecin a fost cel care a alertat autoritățile.
Bărbatul a fost reținut pentru omor calificat și ea sub acuzația de complicitate. El riscă închisoarea de la 15 la 25 de ani sau chiar detenția pe viață.