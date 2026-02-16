Polițiștii anchetează moartea unui copil în vârstă de doar 3 ani din Tulcea. El a fost găsit fără viață, cu urme de pe corp. Un vecin al familiei a dat alarma.

Copil de 3 ani mort, cu urme de lovituri pe corp

Mama, care are 24 de ani, se mutase de curând cu băiețelul în casa iubitului. Cu ei locuia și tatăl partenerului femeii.

Procurorii acuză că ei l-ar fi bătut pe copil pentru că făcea dezordine în casă, apoi l-au culcat.

Suspectul spune că nu știe nimic: „După ce i-a făcut baie prietena mea, l-am băgat în alta cameră. Și, când m-am întors dimineața…era țeapăn”.

Tatăl suspectului: „Râdeau, îl băteau, „fii cuminte”, eu știu ce făceau? Dimineața, când am intrat, l-am găsit mort”.

Ce pedeapsă riscă bărbatul acuzat de crimă

Copilul a fost găsit mort, cu urme de lovituri pe corp. Mama și partenerul ei n-au anunțat poliția și intenționau să îngroape trupul în curte, spun sursele . Un vecin a fost cel care a alertat autoritățile.

Bărbatul a fost reținut pentru omor calificat și ea sub acuzația de complicitate. El riscă închisoarea de la 15 la 25 de ani sau chiar detenția pe viață.