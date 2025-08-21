Momente de cumpănă joi seară, în județul Olt. Un minor a fost scos în stop cardio-respirator dintr-o piscină.

Oamenii aflați în zona au început manevrele de resuscitare imediat după ce copilul, în vârstă de nouă ani, a fost scos inconștient din piscină. Cadrele medicale ajunse la fața locului au continuat resuscitarea aproximativ o oră, până când copilul a avut activitate cardiacă. Ulterior, acesta a fost transportat la spital, în stare gravă.

„Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au informat pompierii, potrivit .

au fost sesizați joi, cu privire la cazul unui copil de nouă ani, care a fost scos din piscină, în stare de inconștiență. Incidentul a avut loc în orașul Potcoava, din județul Olt, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt.

La fața locului s-a deplasat echipajul Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

Imediat ce a avut activitate cardiacă, dar când încă se afla în stare de inconștiență, copilul a fost transportat la UPU Slatina. Ulterior, pacientul a fost transferat la UPU Craiova pentru continuarea îngrijirilor de specialitate.