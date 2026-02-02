B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui

Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 09:20
Copilul de 4 ani căzut în Someșul Mic nu a fost găsit. E a 11-a zi de căutări. Cum a fost salvat verișorul lui
Un copil căzut în Șomeșul Mic încă e căutat. Sursa foto: ISU Cluj
Cuprins
  1. Misiune deosebit de dificilă
  2. Cum a fost salvat celălalt copil căzut în apă

Copilul de 4 ani din Gherla care a căzut în Someșul Mic nu a fost găsit nici acum. Este a 11-a zi în care scafandri din două orașe îi caută trupul în apele reci.

Misiune deosebit de dificilă

Căutările au ajuns în zona barajului din localitatea Mănăstirea, aflat la zece kilometri de locul tragediei.

Și scafandrii de la salvamont participă la misiune.

„Concomitent a fost necesară spargerea gheţii, care acoperea o bună parte din luciul apei, iar de pe mal s-au efectuat căutări în aval, pe o lungime de aproximativ 600 de metri”, a transmis Andrei Biriş, de la ISU Cluj.

Amintim că băiatul de 4 ani și un verișor erau la derdeluş pe malul râului, când au alunecat în apă.

Cum a fost salvat celălalt copil căzut în apă

Un copil de 9 ani a văzut ce s-a întâmplat și a alergat imediat după ajutor. Un adolescent de 17 ani a sărit în apă și a reușit să-l scoată pe unul dintre băieți: „După ce l-am scos l-am pus pe gheaţă, am încercat să îi fac trei resuscitări, după a venit un om, l-a dezbrăcat şi a pus o pătură pe el. Nu puteam să îl las în apă că e şi el un suflet”.

După câteva minute, oamenii strânși la fața locului şi-au dat seama că lipseşte al doilea băiat.

„Nu am fost siguri că copilul ăla a fost dispărut în apă. Întâi am căutat noi pe aici prin curte. L-am căutat pe copil peste tot, am văzut că nu e. Ştiam că copilul nu lipseşte de lângă mă-sa atâta vreme. Ne-am dat seama că şi el s-a înecat în apă”, a povestit o femeie, pentru Observator News.

Tatăl celui dispărut a mărturisit: „M-au sunat să vin repede că mi-a murit copilul în apă. Am umblat să îl căutăm, d-apoi n-am mai găsit nimic”.

Tags:
Citește și...
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Eveniment
Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Eveniment
Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Eveniment
Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Eveniment
Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Eveniment
Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați
Eveniment
Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați
Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori
Eveniment
Țara acuzată de recoltarea forțată de organe. Supraviețuitorii au povestit ororile din închisori
Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”
Eveniment
Mama copilului acuzat că l-a ucis pe Mario: „Mă tem de revolta oamenilor, am peste 500 de amenințări pe telefon. Suntem terorizați. Nu e vina mea că nu există lege”
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Eveniment
Mulți români află prea târziu acest detaliu. Suprafața minimă legală pe care trebuie să o aibă un apartament
Circulație în condiții de iarnă pe A1 și A2, luni dimineață. Utilaje de deszăpezire în 15 județe
Eveniment
Circulație în condiții de iarnă pe A1 și A2, luni dimineață. Utilaje de deszăpezire în 15 județe
Ultima oră
11:05 - VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
10:38 - Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
10:38 - Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
10:31 - Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
10:30 - Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
10:08 - Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
10:06 - Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
10:02 - Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
09:39 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
09:29 - Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați