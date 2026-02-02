Copilul de 4 ani din Gherla care a căzut în Someșul Mic nu a fost găsit nici acum. Este a 11-a zi în care scafandri din două orașe îi caută trupul în apele reci.

Misiune deosebit de dificilă

Căutările au ajuns în zona barajului din localitatea Mănăstirea, aflat la zece kilometri de locul tragediei.

Și scafandrii de la salvamont participă la misiune.

„Concomitent a fost necesară spargerea gheţii, care acoperea o bună parte din luciul apei, iar de pe mal s-au efectuat căutări în aval, pe o lungime de aproximativ 600 de metri”, a transmis Andrei Biriş, de la ISU Cluj.

Amintim că băiatul de 4 ani și un verișor erau la derdeluş pe malul râului, când

Cum a fost salvat celălalt copil căzut în apă

Un copil de 9 ani a văzut ce s-a întâmplat și a alergat imediat după ajutor. Un adolescent de 17 ani a sărit în apă și a reușit să-l scoată pe unul dintre băieți: „După ce l-am scos l-am pus pe gheaţă, am încercat să îi fac trei resuscitări, după a venit un om, l-a dezbrăcat şi a pus o pătură pe el. Nu puteam să îl las în apă că e şi el un suflet”.

După câteva minute, oamenii strânși la fața locului şi-au dat seama că lipseşte al doilea băiat.

„Nu am fost siguri că copilul ăla a fost dispărut în apă. Întâi am căutat noi pe aici prin curte. L-am căutat pe copil peste tot, am văzut că nu e. Ştiam că copilul nu lipseşte de lângă mă-sa atâta vreme. Ne-am dat seama că şi el s-a înecat în apă”, a povestit o femeie, pentru

Tatăl celui dispărut a mărturisit: „M-au sunat să vin repede că mi-a murit copilul în apă. Am umblat să îl căutăm, d-apoi n-am mai găsit nimic”.